Рецепт вкусной ухи из горбуши с зеленью и овощами

красная рыба (горбуша) 500 гр.

картофель 4 шт.

морковь 1 шт.

репчатый лук 1 шт.

сливочное масло 30 гр.

манная крупа 2 ст.л.

вода 2 лит.

лавровый лист 2 шт.

зелень

черный перец

соль

рецепт приготовления

Мелко нарезаем одну большую головку репчатого лука, после чего произвольными небольшими кусочками нарезаем четыре очищенных средних картофеля.

Выливаем в подходящую кастрюлю два литра воды и ставим ее на плиту, после чего доводим воду до кипения и выкладываем в кастрюлю нарезанные овощи, затем прикрываем ее крышкой и еще раз доводим на большом огне плиты до кипения.

Нарезаем произвольной соломкой одну среднюю морковь и выкладываем в общую кастрюлю, затем прикрываем ее крышкой и продолжаем варить овощной бульон после закипания десять минут на среднем огне плиты.

Предварительно очищаем и хорошо промываем пятьсот граммов свежей горбуши, которую затем нарезаем небольшими произвольными кусочками и выкладываем в кастрюлю с овощным бульоном, после чего перемешиваем между собой все ингредиенты и прикрыв кастрюлю крышкой доводим уху до кипения на среднем огне плиты.

Добавляем в кастрюлю с ухой по вкусу соль, тридцать граммов сливочного масла, две столовые ложки манной крупы, два лавровых листа, по вкусу черный молотый перец, после чего перемешиваем между собой все ингредиенты и продолжаем варить уху на среднем огне плиты две минуты.

Добавляем в кастрюлю с ухой для аромата и вкуса мелко нарезанный зеленый лук, укроп, петрушку, затем прикрываем ее крышкой и настаиваем приготовленное блюдо на выключенной плите небольшое количество времени.

Разливаем довольно быстро и просто приготовленную уху по порционным тарелкам и подаем к столу с мелко нарезанным по вкусу зеленым луком.

Кушать подано!