Самса ленивая! Быстро, сочно, просто и очень вкусно

Ингредиенты
- вам понадобится:
- 500 гр. фарша, у нас говяжьего
- 1 луковица
- 2 картофелины
- небольшой пучок петрушки
- соль и пряности - это начинка
- 800 гр. слоеного теста
Пошаговый рецепт приготовления
НАЧИНКА СЫРАЯ!
800 г готового теста уходит на это количества начинки.И тесто лучше брать просто слоеное, но у нас было в морозилке только такое. ПОЛУЧИЛОСЬ ОЧЕНЬ ВКУСНО!
Врезаем кружки диаметром 12 см, раскладываем начинку и лепим треугольнички, укладываем на противень швом вниз. Смазываем молоком и посыпаем кунжутом. Выпекаем при 180 градусах 25 минут!
Выход Самсы не посчитала, так как все расхватали из духовки горячей!
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