Самса ленивая! Быстро, сочно, просто и очень вкусно

НАЧИНКА СЫРАЯ!

800 г готового теста уходит на это количества начинки.И тесто лучше брать просто слоеное, но у нас было в морозилке только такое. ПОЛУЧИЛОСЬ ОЧЕНЬ ВКУСНО!

Врезаем кружки диаметром 12 см, раскладываем начинку и лепим треугольнички, укладываем на противень швом вниз. Смазываем молоком и посыпаем кунжутом. Выпекаем при 180 градусах 25 минут!

Выход Самсы не посчитала, так как все расхватали из духовки горячей!