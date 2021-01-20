Четыре вкуса

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Самса ленивая! Быстро, сочно, просто и очень вкусно

Фото к рецепту: Самса ленивая! быстро, сочно, просто и очень вкусно!!!!

Ингредиенты

  • вам понадобится:
  • 500 гр. фарша, у нас говяжьего
  • 1 луковица
  • 2 картофелины
  • небольшой пучок петрушки
  • соль и пряности - это начинка
  • 800 гр. слоеного теста

Пошаговый рецепт приготовления

НАЧИНКА СЫРАЯ!

800 г готового теста уходит на это количества начинки.И тесто лучше брать просто слоеное, но у нас было в морозилке только такое. ПОЛУЧИЛОСЬ ОЧЕНЬ ВКУСНО!

Врезаем кружки диаметром 12 см, раскладываем начинку и лепим треугольнички, укладываем на противень швом вниз. Смазываем молоком и посыпаем кунжутом. Выпекаем при 180 градусах 25 минут!

Выход Самсы не посчитала, так как все расхватали из духовки горячей!

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