Варенье из черной смородины и малины

Рецепт приготовления

1. Сначала переберите ягоды.

Уберите у малины хвостики, а смородину снимите с веточек.

Осторожно вымойте, обсушите.

2. Переложите ягоды в кастрюлю, поставьте на плиту и засыпьте сахарным песком.

Варите на медленном огне.

Когда масса закипит, уберите пенку.

Убавьте огонь до минимума.

Варите в течение получаса.

(Если хотите получить более густой десерт, варите час, а то и больше.)

3. Переложите горячую массу в банки, закрутите. когда десерт остынет, уберите в холодное место.