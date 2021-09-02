Варенье из черной смородины и малины

Ингредиенты
- малина - 400 гр.
- черная смородина - 400 гр.
- сахарный песок - 600 гр.
Рецепт приготовления
1. Сначала переберите ягоды.
Уберите у малины хвостики, а смородину снимите с веточек.
Осторожно вымойте, обсушите.
2. Переложите ягоды в кастрюлю, поставьте на плиту и засыпьте сахарным песком.
Варите на медленном огне.
Когда масса закипит, уберите пенку.
Убавьте огонь до минимума.
Варите в течение получаса.
(Если хотите получить более густой десерт, варите час, а то и больше.)
3. Переложите горячую массу в банки, закрутите. когда десерт остынет, уберите в холодное место.