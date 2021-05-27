Котлеты из баранины

Рецепт приготовления

Мякоть баранины и курдюк пропустите через мясорубку два раза.

Можно использовать лопатку.

На сухой хорошо нагретой сковороде нужно прогреть специи около минуты.

Пробейте их в блендере и добавьте в фарш

Добавьте соль и пере ц по вкусу, одно куриное яйцо и хлебные крошки.

Обжарьте на сковороде нарастительном масле репчатый лук и чеснок до мягкого состояния.

Положите в фарш и перемешайте.

Даем отдохнуть минут 20 и начинаем формировать котлеты.

Разогреваем духовку до 230 градусом, на верхнем ярусе на режиме гриль обжариваем котлеты по 5-6 минут с каждой стороны.

Кушать подано!