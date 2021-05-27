Четыре вкуса

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Котлеты из баранины

Фото к рецепту: Котлеты из баранины

Ингредиенты

  • мякоть баранины - 1 кг.
  • курдюк - 110 гр.
  • лук репчатый - 150 гр.
  • чеснок - 2 зубчика
  • куриное яйцо - 1 шт.
  • хлебные крошки - 1/2 ст.
  • оливковое масло - 1 ст.л.
  • корица молотая - 1/2 ч.л.
  • зира - 1 ч.л.
  • душистый перец - 1/2 ч.л.
  • черный перец горошек - 1/2 ч.л.
  • кардамон - 6шт
  • имбирь сушеный - 1/2 ч.л.
  • куркума - 1/2 ч.л.
  • соус:
  • йогурт греческий
  • мята свежая
  • щепотка соли

Рецепт приготовления

Мякоть баранины и курдюк пропустите через мясорубку два раза.

Можно использовать лопатку.

На сухой хорошо нагретой сковороде  нужно прогреть специи около минуты.

Пробейте их в блендере и добавьте в фарш

Добавьте соль и пере ц по вкусу, одно куриное яйцо и хлебные крошки.

Обжарьте на сковороде  нарастительном масле репчатый лук и чеснок до мягкого состояния.

Положите в фарш и перемешайте.

Даем отдохнуть минут 20 и начинаем формировать котлеты.

Разогреваем духовку до 230 градусом, на верхнем ярусе на режиме гриль обжариваем котлеты по 5-6 минут с каждой стороны.

Кушать подано!

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