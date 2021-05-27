Котлеты из баранины

Ингредиенты
- мякоть баранины - 1 кг.
- курдюк - 110 гр.
- лук репчатый - 150 гр.
- чеснок - 2 зубчика
- куриное яйцо - 1 шт.
- хлебные крошки - 1/2 ст.
- оливковое масло - 1 ст.л.
- корица молотая - 1/2 ч.л.
- зира - 1 ч.л.
- душистый перец - 1/2 ч.л.
- черный перец горошек - 1/2 ч.л.
- кардамон - 6шт
- имбирь сушеный - 1/2 ч.л.
- куркума - 1/2 ч.л.
- соус:
- йогурт греческий
- мята свежая
- щепотка соли
Рецепт приготовления
Мякоть баранины и курдюк пропустите через мясорубку два раза.
Можно использовать лопатку.
На сухой хорошо нагретой сковороде нужно прогреть специи около минуты.
Пробейте их в блендере и добавьте в фарш
Добавьте соль и пере ц по вкусу, одно куриное яйцо и хлебные крошки.
Обжарьте на сковороде нарастительном масле репчатый лук и чеснок до мягкого состояния.
Положите в фарш и перемешайте.
Даем отдохнуть минут 20 и начинаем формировать котлеты.
Разогреваем духовку до 230 градусом, на верхнем ярусе на режиме гриль обжариваем котлеты по 5-6 минут с каждой стороны.
Кушать подано!
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