Пирог с мясом и картошкой

Ингредиенты
для теста:
кефир - 400 мл.
куриное яйцо - 3 шт.
соль - 1 ч.
сода - 1 ч.
масло растительное - 150 мл.
мука пшеничная / мука - 800 гр.
сливочное масло - 250 гр.
Для начинки
репчатый лук - 2 шт.
картофель - 4 шт.
фарш - 500 гр.
соль
специи -
Для украшения
яичный желток - 1 шт.
кефир - 1,5 ст.
Семена кунжута (светлые и черные) - 2 столовые ложки
Пошаговый рецепт приготовления
Муку со сливочным маслом измельчить в крошку, яйца, кефир, масло растительное, соль и соду, перемешать и всыпать в муку с маслом, замесить мягкое тесто и разделить его на 2 части.
Первую половину теста раскатать до размеров противня, сверху разложить начинку и второй пласт теста.
Края защипываем, желток смазываем кефиром, рисуем узор и присыпаем кунжутом.
Выпекаем 40-45 минут при 180 градусах.
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