Четыре вкуса

306 397 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Пирог с мясом и картошкой

Фото к рецепту: Пирог с мясом и картошкой

Ингредиенты 

для теста:
 
кефир - 400 мл. 
куриное яйцо - 3 шт. 
соль - 1 ч. 
сода - 1 ч. 
масло растительное - 150 мл. 
мука пшеничная / мука - 800 гр. 
сливочное масло - 250 гр. 

Для начинки 

репчатый лук - 2 шт. 
картофель - 4 шт. 
фарш - 500 гр. 
соль 
специи - 

Для украшения 

яичный желток - 1 шт. 
кефир - 1,5 ст. 
Семена кунжута (светлые и черные) - 2 столовые ложки 

Пошаговый рецепт приготовления 

Муку со сливочным маслом измельчить в крошку, яйца, кефир, масло растительное, соль и соду, перемешать и всыпать в муку с маслом, замесить мягкое тесто и разделить его на 2 части. 

Первую половину теста раскатать до размеров противня, сверху разложить начинку и второй пласт теста. 

Края защипываем, желток смазываем кефиром, рисуем узор и присыпаем кунжутом. 

Выпекаем 40-45 минут при 180 градусах. 

Ссылка на первоисточник
мясообедрецептыприготовлениезавтракужинедаготовить простовыпечкавкусноготовитькулинарияовощи
Обсудить

Картина дня

наверх