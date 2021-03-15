Пирог с мясом и картошкой

Ингредиенты

для теста:



кефир - 400 мл.

куриное яйцо - 3 шт.

соль - 1 ч.

сода - 1 ч.

масло растительное - 150 мл.

мука пшеничная / мука - 800 гр.

сливочное масло - 250 гр.

Для начинки

репчатый лук - 2 шт.

картофель - 4 шт.

фарш - 500 гр.

соль

специи -

Для украшения

яичный желток - 1 шт.

кефир - 1,5 ст.

Семена кунжута (светлые и черные) - 2 столовые ложки

Пошаговый рецепт приготовления

Муку со сливочным маслом измельчить в крошку, яйца, кефир, масло растительное, соль и соду, перемешать и всыпать в муку с маслом, замесить мягкое тесто и разделить его на 2 части.

Первую половину теста раскатать до размеров противня, сверху разложить начинку и второй пласт теста.

Края защипываем, желток смазываем кефиром, рисуем узор и присыпаем кунжутом.

Выпекаем 40-45 минут при 180 градусах.