Четыре вкуса

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Трюфель «Ягодный»

Фото к рецепту: Трюфель ягодный

Ингредиенты

  • шоколад темный (не менее 70% какао) — 150 гр.
  • пюре ягодное (у меня пюре из свежей клубники, протертое через сито) — 50 гр.
  • сливки (жирность не менее 30%) — 70 мл.
  • какао-порошок (для подачи, брала алкализированное)
  • ликер (бейлис или не добавлять) — 1 ч.л.

Пошаговый рецепт приготовления

Шоколад мелко порезать.

Сливки довести почти до кипения и залить шоколад.

Прикрыть минут на 5.

Перемешать.

Подогреть до теплого клубничное пюре и добавить вместе с ликером в шоколад.

Хорошо перемешать.

Выложить в форму, накрыть и убрать в холодильник на 2-3 часа

Достаем шоколадную массу из холодильника и катаем шарики-конфетки.

Убираем на час в холодильник.

В емкость кладем пару ложек какао-порошка и прокатываем конфеты.

Если что останется - храним в холодильнике.

Пошаговые фото рецепта

Трюфель "ягодный": фото шаг 1Трюфель "ягодный": фото шаг 2Трюфель "ягодный": фото шаг 3Трюфель "ягодный": фото шаг 4Трюфель "ягодный": фото шаг 5Трюфель "ягодный": фото шаг 6Трюфель "ягодный": фото шаг 7

Дополнительная информация

Трюфель «Ягодный»

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