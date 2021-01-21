Трюфель «Ягодный»

Ингредиенты
- шоколад темный (не менее 70% какао) — 150 гр.
- пюре ягодное (у меня пюре из свежей клубники, протертое через сито) — 50 гр.
- сливки (жирность не менее 30%) — 70 мл.
- какао-порошок (для подачи, брала алкализированное)
- ликер (бейлис или не добавлять) — 1 ч.л.
Пошаговый рецепт приготовления
Шоколад мелко порезать.
Сливки довести почти до кипения и залить шоколад.
Прикрыть минут на 5.
Перемешать.
Подогреть до теплого клубничное пюре и добавить вместе с ликером в шоколад.
Хорошо перемешать.
Выложить в форму, накрыть и убрать в холодильник на 2-3 часа
Достаем шоколадную массу из холодильника и катаем шарики-конфетки.
Убираем на час в холодильник.
В емкость кладем пару ложек какао-порошка и прокатываем конфеты.
Если что останется - храним в холодильнике.
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