Трюфель «Ягодный»

Ингредиенты шоколад темный (не менее 70% какао) — 150 гр.

пюре ягодное (у меня пюре из свежей клубники, протертое через сито) — 50 гр.

сливки (жирность не менее 30%) — 70 мл. какао-порошок (для подачи, брала алкализированное)

ликер (бейлис или не добавлять) — 1 ч.л.

Пошаговый рецепт приготовления

Шоколад мелко порезать.

Сливки довести почти до кипения и залить шоколад.

Прикрыть минут на 5.

Перемешать.

Подогреть до теплого клубничное пюре и добавить вместе с ликером в шоколад.

Хорошо перемешать.

Выложить в форму, накрыть и убрать в холодильник на 2-3 часа

Достаем шоколадную массу из холодильника и катаем шарики-конфетки.

Убираем на час в холодильник.

В емкость кладем пару ложек какао-порошка и прокатываем конфеты.

Если что останется - храним в холодильнике.

Пошаговые фото рецепта