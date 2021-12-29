Классический рецепт эклеров с заварным кремом

Ингредиенты
ингредиенты на 24 шт. :
вода - 250 мл.
сливочное масло - 100 гр.
соль - 0,5 ч.л.
сахар - 1 ч.л.
мука пшеничная - 150 г.р
яйца - 3-4 шт. (у меня ушло чуть больше 3,5 яиц)
крем:
сахар - 180 гр.
яйцо - 1 шт.
мука - 1 ст.л.
молоко - 200 мл.
ванильный сахар - 1 ч.л.
масло сливочное 82,5% - 200 гр.
глазурь:
растопленный темный шоколад - 160 гр.
размягченное сливочное масло - 120 гр.
растопленный молочный шоколад - 30 гр.
Рецепт приготовления
1 Приготовить заварное тесто.
В сотейник налить воду, добавить соль, сахар, масло.
Поставить на средний огонь и довести до кипения.
2 Как только смесь начинает кипеть, снять с огня и добавить муку, хорошо перемешать до однородности.
3 Вернуть сотейник на огонь постоянно помешивая варить 1-2 минуты.
Тесто должно хорошо собраться в гладкий шар, а на дне сотейника будет появляться тонкая белесая пленочка.
Сотейник снять с огня.
4 Переложить тесто в чистую миску и дать слегка остыть.
Яйца ( 3 яйца) слегка перемешать венчиком, постепенно ввести в тесто, перемешивать до однородности, тесто будет становиться эластичным и глянцевым.
Четвертое яйцо нужно добавлять с осторожностью, может даже частями, так как тесто не должно быть слишком жидким.
Тесто должно эластично спадать с лопатки.
Заварное тесто готово.
5 Готовое тесто выложить в кондитерский мешок с насадкой “звезда”.
Противень застелить пергаментом, отсадить полоски длинной 10 см, а шириной 2,5 см. на расстоянии друг от друга 4–5 см., заварному тесту нужна хорошая циркуляция воздуха, чтобы подняться.
Выпекать в разогретой духовке 30-35 минут при температуре 190 °С.
Ни в коем случает не открывать дверцу духовки первые 15 минут, иначе пирожные опадут.
Готовые пирожные достать из духовки и дать полностью остыть на решетке.
6 Приготовить крем.
Соединить в сотейнике сахар, муку, ванильный сахар.
Добавить яйцо и всё хорошо перемешать в однородную массу.
Добавить молоко и хорошо перемешать.
7 Сотейник поставить на средний огонь.
Как только молочная смесь загустеет, сразу снять с огня и дать молочной массе остыть до комнатной температуры.
8 Взбить сливочное масло (оно должно быть хорошо размягченным), добавить частями молочную массу (комнатной температуры) и хорошо взбить миксером до однородной массы.
9 В каждом эклере сделать аккуратный надрез вдоль пополам, но не дорезая полностью и наполнить кремом при помощи кондитерского мешка.
10 Приготовить шоколадную глазурь.
В миске смешать до однородности растопленный шоколад с растопленным сливочным маслом.
11 Верх каждого пирожного окунуть в шоколадную глазурь и убрать в холодильник для застывания.
Сверху сделать полоски из растопленного молочного шоколада.
Кушать подано!
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