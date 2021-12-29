Классический рецепт эклеров с заварным кремом

ингредиенты на 24 шт. :

вода - 250 мл.

сливочное масло - 100 гр.

соль - 0,5 ч.л.

сахар - 1 ч.л.

мука пшеничная - 150 г.р

яйца - 3-4 шт. (у меня ушло чуть больше 3,5 яиц)

крем:

сахар - 180 гр.

яйцо - 1 шт.

мука - 1 ст.л.

молоко - 200 мл.

ванильный сахар - 1 ч.л.

масло сливочное 82,5% - 200 гр.

глазурь:

растопленный темный шоколад - 160 гр.

размягченное сливочное масло - 120 гр.

растопленный молочный шоколад - 30 гр.

Рецепт приготовления

1 Приготовить заварное тесто.

В сотейник налить воду, добавить соль, сахар, масло.

Поставить на средний огонь и довести до кипения.

2 Как только смесь начинает кипеть, снять с огня и добавить муку, хорошо перемешать до однородности.

3 Вернуть сотейник на огонь постоянно помешивая варить 1-2 минуты.

Тесто должно хорошо собраться в гладкий шар, а на дне сотейника будет появляться тонкая белесая пленочка.

Сотейник снять с огня.

4 Переложить тесто в чистую миску и дать слегка остыть.

Яйца ( 3 яйца) слегка перемешать венчиком, постепенно ввести в тесто, перемешивать до однородности, тесто будет становиться эластичным и глянцевым.

Четвертое яйцо нужно добавлять с осторожностью, может даже частями, так как тесто не должно быть слишком жидким.

Тесто должно эластично спадать с лопатки.

Заварное тесто готово.

5 Готовое тесто выложить в кондитерский мешок с насадкой “звезда”.

Противень застелить пергаментом, отсадить полоски длинной 10 см, а шириной 2,5 см. на расстоянии друг от друга 4–5 см., заварному тесту нужна хорошая циркуляция воздуха, чтобы подняться.

Выпекать в разогретой духовке 30-35 минут при температуре 190 °С.

Ни в коем случает не открывать дверцу духовки первые 15 минут, иначе пирожные опадут.

Готовые пирожные достать из духовки и дать полностью остыть на решетке.

6 Приготовить крем.

Соединить в сотейнике сахар, муку, ванильный сахар.

Добавить яйцо и всё хорошо перемешать в однородную массу.

Добавить молоко и хорошо перемешать.

7 Сотейник поставить на средний огонь.

Как только молочная смесь загустеет, сразу снять с огня и дать молочной массе остыть до комнатной температуры.

8 Взбить сливочное масло (оно должно быть хорошо размягченным), добавить частями молочную массу (комнатной температуры) и хорошо взбить миксером до однородной массы.

9 В каждом эклере сделать аккуратный надрез вдоль пополам, но не дорезая полностью и наполнить кремом при помощи кондитерского мешка.

10 Приготовить шоколадную глазурь.

В миске смешать до однородности растопленный шоколад с растопленным сливочным маслом.

11 Верх каждого пирожного окунуть в шоколадную глазурь и убрать в холодильник для застывания.

Сверху сделать полоски из растопленного молочного шоколада.

Кушать подано!