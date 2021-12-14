Готовим мясной пирог без теста

Ингредиенты
- лаваш - 10 шт.
- фарш - 700 гр.
- лук репчатый - 1 шт.
- сметана - 250 гр.
- майонез - 100 гр.
- яйца - 3 шт.
- соль
- перец
- чеснок сушеный
- масло растительное
Рецепт приготовления
К фаршу добавить нарезанный лук, специи, хорошо перемешать. На каждый кружочек лаваша выложить 1 столовую ложку с горкой фарша, распределить, свернуть рулетиками. Выложить в смазанную маслом форму для запекания рулетики по кругу. В глубокой миске смешать сметану, майонез и яйца, залить рулетики из лаваша заливкой. Запекать 30 минут при температуре 200-220 градусов.
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