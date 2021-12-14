Четыре вкуса

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Готовим мясной пирог без теста

Фото к рецепту: Мясной пирог без теста

Ингредиенты

  • лаваш - 10 шт.
  • фарш - 700 гр.
  • лук репчатый - 1 шт.
  • сметана - 250 гр.
  • майонез - 100 гр.
  • яйца - 3 шт.
  • соль
  • перец
  • чеснок сушеный
  • масло растительное

Рецепт приготовления

К фаршу добавить нарезанный лук, специи, хорошо перемешать. На каждый кружочек лаваша выложить 1 столовую ложку с горкой фарша, распределить, свернуть рулетиками. Выложить в смазанную маслом форму для запекания рулетики по кругу. В глубокой миске смешать сметану, майонез и яйца, залить рулетики из лаваша заливкой. Запекать 30 минут при температуре 200-220 градусов.

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