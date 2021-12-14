Готовим мясной пирог без теста

Рецепт приготовления

К фаршу добавить нарезанный лук, специи, хорошо перемешать. На каждый кружочек лаваша выложить 1 столовую ложку с горкой фарша, распределить, свернуть рулетиками. Выложить в смазанную маслом форму для запекания рулетики по кругу. В глубокой миске смешать сметану, майонез и яйца, залить рулетики из лаваша заливкой. Запекать 30 минут при температуре 200-220 градусов.