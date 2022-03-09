Крем-суп со сливками и шампиньонами

шампиньоны - 400 гр.

картофель - 4-5 шт.

вода - 1 л.

репчатый лук - 1 шт.

морковь - 1 шт.

сливки - 200 мл.

топленое масло - 1 ст.л. (сливочное, растительное)

смесь перцев

соль

Рецепт приготовления

Начинаем приготовление супа и нарезаем небольшим кубиком четыре-пять предварительно очищенных картофеля, который затем выкладываем в подходящую кастрюлю и заливаем одним литром кипятка.

Высыпаем в кастрюлю с картошкой по вкусу соль, затем прикрываем ее крышкой и поставив на плиту доводим воду на большом огне до кипения.

Выкладываем в поставленную на плиту сковороду одну столовую ложку топленого масла, которое можно заменить на сливочное или растительное, после чего выкладываем в нее одну предварительно мелко нарезанную головку репчатого лука и перемешивая обжариваем его на большом огне до золотистости.

Натираем на крупной терке одну морковь, которую затем выкладываем в сковороду с репчатым луком и перемешивая обжариваем овощи на большом огне плиты.

Нарезаем слайсами четыреста граммов шампиньонов и выкладываем в сковороду с овощами, после чего перемешиваем между собой и обжариваем овощи с грибами на большом огне плиты.

Понижаем температуру плиты и продолжаем варить закипевший в кастрюле картофель до полной готовности пятнадцать-двадцать минут.

Добавляем в общую сковороду по вкусу смесь молотых перцев, соль, затем перемешиваем между собой все ингредиенты и прикрываем сковороду крышкой на одну-две минуты.

Убираем половником из кастрюли с картофелем излишки овощного отвара в небольшую миску, после чего выкладываем обжаренные овощи с грибами в кастрюлю с приготовленным картофелем.

Погружаем в кастрюлю с овощами и грибами блендер, после чего пюрируем все ингредиенты до получения однородной массы, затем выливаем в кастрюлю двести миллилитров сливок по вкусу и перемешиваем все ингредиенты.

Погружаем блендер в общую кастрюлю и еще раз пюрируем все ингредиенты до однородной массы, затем проверяем суп на вкус с консистенцией, если нужно добавляем в него немного картофельного отвара и перемешиваем.

Ставим кастрюлю на плиту и перемешивая доводим суп до кипения, затем снимаем кастрюлю с приготовленным супом-пюре с плиты. Разливаем суп-пюре по порционным тарелкам, добавляем в него мелко нарезанную зелень с сухариками по вкусу и подаем к столу.