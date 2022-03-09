Крем-суп со сливками и шампиньонами

Ингредиенты
шампиньоны - 400 гр.
картофель - 4-5 шт.
вода - 1 л.
репчатый лук - 1 шт.
морковь - 1 шт.
сливки - 200 мл.
топленое масло - 1 ст.л. (сливочное, растительное)
смесь перцев
соль
Рецепт приготовления
Начинаем приготовление супа и нарезаем небольшим кубиком четыре-пять предварительно очищенных картофеля, который затем выкладываем в подходящую кастрюлю и заливаем одним литром кипятка.
Высыпаем в кастрюлю с картошкой по вкусу соль, затем прикрываем ее крышкой и поставив на плиту доводим воду на большом огне до кипения.
Выкладываем в поставленную на плиту сковороду одну столовую ложку топленого масла, которое можно заменить на сливочное или растительное, после чего выкладываем в нее одну предварительно мелко нарезанную головку репчатого лука и перемешивая обжариваем его на большом огне до золотистости.
Натираем на крупной терке одну морковь, которую затем выкладываем в сковороду с репчатым луком и перемешивая обжариваем овощи на большом огне плиты.
Нарезаем слайсами четыреста граммов шампиньонов и выкладываем в сковороду с овощами, после чего перемешиваем между собой и обжариваем овощи с грибами на большом огне плиты.
Понижаем температуру плиты и продолжаем варить закипевший в кастрюле картофель до полной готовности пятнадцать-двадцать минут.Добавляем в общую сковороду по вкусу смесь молотых перцев, соль, затем перемешиваем между собой все ингредиенты и прикрываем сковороду крышкой на одну-две минуты.
Убираем половником из кастрюли с картофелем излишки овощного отвара в небольшую миску, после чего выкладываем обжаренные овощи с грибами в кастрюлю с приготовленным картофелем.
Погружаем в кастрюлю с овощами и грибами блендер, после чего пюрируем все ингредиенты до получения однородной массы, затем выливаем в кастрюлю двести миллилитров сливок по вкусу и перемешиваем все ингредиенты.
Погружаем блендер в общую кастрюлю и еще раз пюрируем все ингредиенты до однородной массы, затем проверяем суп на вкус с консистенцией, если нужно добавляем в него немного картофельного отвара и перемешиваем.
Ставим кастрюлю на плиту и перемешивая доводим суп до кипения, затем снимаем кастрюлю с приготовленным супом-пюре с плиты. Разливаем суп-пюре по порционным тарелкам, добавляем в него мелко нарезанную зелень с сухариками по вкусу и подаем к столу.
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