Рецепт панна-котты с малиной и смородиной

Ингредиенты
сливки 33-35% - 300 мл.
молоко - 100 мл.
желатин быстрорастворимый - 10 гр.
вода - 60 мл.
ягодное пюре - 220 гр. (смородина - 150 гр. + малина - 100 гр. )
сахар - 70 гр.
для украшения:
сливки охлажденные 33-35% - 150 мл.
сахарная пудра - 1 ст.л.
ягоды и листья мяты
Рецепт приготовления
Подготовим желатин согласно инструкции на упаковке.
Я использую желатин быстрорастворимый.
Желатин залить холодной водой, перемешать и оставить на 10 минут для набухания.
В сотейнике соединить ягоды с сахаром.
Поставить сотейник на средний огонь и довести до кипения, варить 1-2 минуты. Снять с огня,
Процедить ягоды сквозь сито и остудить до комнатной температуры.
В другой сотейник налить жирные сливки и молоко.
Поставить на средний огонь, периодически помешивая довести до кипения, но не кипятить.
Как только на поверхности начнут появляться пузырьки, снять с огня.
В горячую молочную смесь добавить разбухший желатин.
Хорошо перемешать до полного растворения желатина.
Затем добавить ягодное пюре. Перемешать до однородности.
Слишком интенсивно размешивать не нужно, иначе появятся пузырьки и структура десерта уже не будет однородной.
Полученную смесь разлить по формам или стаканам, затем убрать в холодильник на 2 час, чтобы масса застыла.
Охлажденные жирные сливки взбить с сахарной пудрой до крепких пиков.
Взбитые сливки переложить в кондитерский мешок с насадкой "открытая звезда".
Перед подачей застывшую панну-котту сверху украсить взбитыми сливками, свежими ягодами и листьями мяты.
Кушать подано!
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