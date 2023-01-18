Рецепт панна-котты с малиной и смородиной

сливки 33-35% - 300 мл.

молоко - 100 мл.

желатин быстрорастворимый - 10 гр.

вода - 60 мл.

ягодное пюре - 220 гр. (смородина - 150 гр. + малина - 100 гр. )

сахар - 70 гр.

для украшения:

сливки охлажденные 33-35% - 150 мл.

сахарная пудра - 1 ст.л.

ягоды и листья мяты

Подготовим желатин согласно инструкции на упаковке.

Я использую желатин быстрорастворимый.

Желатин залить холодной водой, перемешать и оставить на 10 минут для набухания.

В сотейнике соединить ягоды с сахаром.

Поставить сотейник на средний огонь и довести до кипения, варить 1-2 минуты. Снять с огня,

Процедить ягоды сквозь сито и остудить до комнатной температуры.

В другой сотейник налить жирные сливки и молоко.

Поставить на средний огонь, периодически помешивая довести до кипения, но не кипятить.

Как только на поверхности начнут появляться пузырьки, снять с огня.

В горячую молочную смесь добавить разбухший желатин.

Хорошо перемешать до полного растворения желатина.

Затем добавить ягодное пюре. Перемешать до однородности.

Слишком интенсивно размешивать не нужно, иначе появятся пузырьки и структура десерта уже не будет однородной.

Полученную смесь разлить по формам или стаканам, затем убрать в холодильник на 2 час, чтобы масса застыла.

Охлажденные жирные сливки взбить с сахарной пудрой до крепких пиков.

Взбитые сливки переложить в кондитерский мешок с насадкой "открытая звезда".

Перед подачей застывшую панну-котту сверху украсить взбитыми сливками, свежими ягодами и листьями мяты.

Кушать подано!