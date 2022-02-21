Четыре вкуса

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Вкусный армянский шашлык из свиной корейки

Фото к рецепту: Сочный армянский шашлык из свиной корейки

Ингредиенты

  • свиная корейка - 6(косточек).
  • репчатый лук - 4 шт.
  • свежий базилик(заменить можно сухим)
  • паприка сладкая - 2 ч.л.
  • соль.
  • черный молотый перец.

Рецепт приготовления

Нарезаем корейку на стейки по кости. Нарезаем лук полукольцами. И Укладываем слоями: мясо солим, перчим, добавляем паприку сладкую и посыпаем луком немного его пожав в руках что бы лучше отдал сок. Так же добавляем базилик. Желательно дать замариноваться мясу 5 часов. Перед жаркой уберите лишний маринад, чтобы не сгорел на углях. Далее насаживаем мясо на шампура или выкладываем на решётку и жарим до готовности. Выкладываем готовый шашлык на лаваш и посыпаем луком с зеленью)

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