Вкусный армянский шашлык из свиной корейки

Рецепт приготовления

Нарезаем корейку на стейки по кости. Нарезаем лук полукольцами. И Укладываем слоями: мясо солим, перчим, добавляем паприку сладкую и посыпаем луком немного его пожав в руках что бы лучше отдал сок. Так же добавляем базилик. Желательно дать замариноваться мясу 5 часов. Перед жаркой уберите лишний маринад, чтобы не сгорел на углях. Далее насаживаем мясо на шампура или выкладываем на решётку и жарим до готовности. Выкладываем готовый шашлык на лаваш и посыпаем луком с зеленью)