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Слоеные рогалики с рыбой - хрустящая румяная корочка теста и нежная сочная рыбка внутри!

Рогалики с рыбой пошаговый рецепт с фото

В одной из передач увидела этот простой рецепт рогаликов. Но как его преподнесли, что не удержалась и побежала сразу готовить. Готовится просто, быстро, получается очень нежно и вкусно!

Ингредиенты:

Ингредиенты к рецепту РОГАЛИКИ С РЫБОЙ

 

1. Слоеное тесто 1,5-2 упаковки (получается 2 противня) Вчера приготовила, а сегодня утром на тарелке осталось 3 рогалика. Вот так!!!
2. Филе рыбы можно любое, я готовила с пангасиусом, ушло 700 гр.
3. Морковь 1 шт.
4. Лук рупчатый 1 шт.
5. Мука немного, нужно только для раскатывания теста
6. Соль по вкусу
7. Черец черный молотый                             по вкусу
8. Яйцо 1 шт.
 
1. Достаём филе рыбы и немного размораживаем - чтобы оно было уже мягким, но ещё не до конца размороженным
 
2. Нарезаем мелко репчатый лук,,трем морковку на терку.

 

нарезаем мелко репчатый лук, трём морковку

3. Выкладываем на сковородки с растительным маслом и пассеруем на медленном огне.

выкладываем на сковородки с растительным маслом и пассеруем на медленном огне4. Промываем филе, нарезаем полосками, толщиной в 1 см.

 промываем филе, нарезаем полосками, толщиной в 1 см5. Рыбку солим и перчим.рыбку солим и перчим6. Пока занимались рыбкой , как раз морковка с луком обжарились.пока занимались рыбкой , как раз морковка с луком обжарились7. Включаем духовой шкаф на 180 градусов, и принимаемся за тесто, посыпаем мукой и раскатываем.Включаем духовой шкаф на 180 градусов, и принимаемся за тесто, посыпаем мукой и раскатываем8. Разрезаем тесто треугольники, примерно как на картинкеразрезаем тесто треугольники, примерно как на картинке9. На каждый треугольник выкладываем чуть-чуть лука с морковкойна каждый треугольник выкладываем чуть-чуть лука с морковкой10. Затем рыбку, одну или две полоскизатем рыбку, одну или две полоски11. И наш треугольничек скатываем в рогалик, защипываем по бокам краяи наш треугольничек скатываем в рогалик, защипываем по бокам края12. На противень выстилаю пергаментную бумагу и чуть-чуть смазываю её растительным масломна противень выстилаю пергаментную бумагу и чуть-чуть смазываю её растительным маслом13. Выкладываем рогалики на противеньвыкладываем рогалики на противень14. Взбиваем яйцовзбиваем яйцо15. Кисточкой смазываем рогалики и что важно - отправляем их в разогретый духовой шкаф (180 градусов) на 15-18 минут.

кисточкой смазываем рогалики и что важно - отправляем их в разогретый духовой шкаф (180 градусов) на 15-18 минут16. Как рогалики зарумянились, можно их смело доставать!Как рогалики зарумянились, можно их смело доставать!17. Такие рогалики хорошо как в горячем, так и в холодном виде... Хрустящая румяная корочка теста и нежная рыбка внутри...получается очень нежно! Попробуйте обязательно, приятного аппетита!!!

 Такие рогалики хорошо как в горячем, так и в холодном виде

 Слоеные рогалики с рыбой - хрустящая румяная корочка теста и нежная сочная рыбка внутри!

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