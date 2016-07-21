 Слоеные рогалики с рыбой - хрустящая румяная корочка теста и нежная сочная рыбка внутри!

В одной из передач увидела этот простой рецепт рогаликов. Но как его преподнесли, что не удержалась и побежала сразу готовить. Готовится просто, быстро, получается очень нежно и вкусно!

Ингредиенты:

1. Достаём филе рыбы и немного размораживаем - чтобы оно было уже мягким, но ещё не до конца размороженным

2. Нарезаем мелко репчатый лук,,трем морковку на терку.

3. Выкладываем на сковородки с растительным маслом и пассеруем на медленном огне.

4. Промываем филе, нарезаем полосками, толщиной в 1 см. 4. Промываем филе, нарезаем полосками, толщиной в 1 см.

5. Рыбку солим и перчим. 6. Пока занимались рыбкой , как раз морковка с луком обжарились. 7. Включаем духовой шкаф на 180 градусов, и принимаемся за тесто, посыпаем мукой и раскатываем. 8. Разрезаем тесто треугольники, примерно как на картинке 9. На каждый треугольник выкладываем чуть-чуть лука с морковкой 10. Затем рыбку, одну или две полоски 11. И наш треугольничек скатываем в рогалик, защипываем по бокам края 12. На противень выстилаю пергаментную бумагу и чуть-чуть смазываю её растительным маслом 13. Выкладываем рогалики на противень 14. Взбиваем яйцо 15. Кисточкой смазываем рогалики и что важно - отправляем их в разогретый духовой шкаф (180 градусов) на 15-18 минут.

16. Как рогалики зарумянились, можно их смело доставать!17. Такие рогалики хорошо как в горячем, так и в холодном виде... Хрустящая румяная корочка теста и нежная рыбка внутри...получается очень нежно! Попробуйте обязательно, приятного аппетита!!!