 Слоеные рогалики с рыбой - хрустящая румяная корочка теста и нежная сочная рыбка внутри!

В одной из передач увидела этот простой рецепт рогаликов. Но как его преподнесли, что не удержалась и побежала сразу готовить. Готовится просто, быстро, получается очень нежно и вкусно!
Ингредиенты:
|1.
|Слоеное тесто
|1,5-2 упаковки (получается 2 противня) Вчера приготовила, а сегодня утром на тарелке осталось 3 рогалика. Вот так!!!
|2.
|Филе рыбы
|можно любое, я готовила с пангасиусом, ушло 700 гр.
|3.
|Морковь
|1 шт.
|4.
|Лук рупчатый
|1 шт.
|5.
|Мука
|немного, нужно только для раскатывания теста
|6.
|Соль
|по вкусу
|7.
|Черец черный молотый
|по вкусу
|8.
|Яйцо
|1 шт.
3. Выкладываем на сковородки с растительным маслом и пассеруем на медленном огне.
5. Рыбку солим и перчим.6. Пока занимались рыбкой , как раз морковка с луком обжарились.7. Включаем духовой шкаф на 180 градусов, и принимаемся за тесто, посыпаем мукой и раскатываем.8. Разрезаем тесто треугольники, примерно как на картинке9. На каждый треугольник выкладываем чуть-чуть лука с морковкой10. Затем рыбку, одну или две полоски11. И наш треугольничек скатываем в рогалик, защипываем по бокам края12. На противень выстилаю пергаментную бумагу и чуть-чуть смазываю её растительным маслом13. Выкладываем рогалики на противень14. Взбиваем яйцо15. Кисточкой смазываем рогалики и что важно - отправляем их в разогретый духовой шкаф (180 градусов) на 15-18 минут.16. Как рогалики зарумянились, можно их смело доставать!17. Такие рогалики хорошо как в горячем, так и в холодном виде... Хрустящая румяная корочка теста и нежная рыбка внутри...получается очень нежно! Попробуйте обязательно, приятного аппетита!!!
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