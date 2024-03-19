Готовим кекс из творога и изюма

Все ингредиенты для теста должны быть комнатной температуры

Изюм моем и обсушиваем бумажным полотенцем, чтобы изюм был сухой, для этого рецепта лучше брать изюм мелкий.

Творог протереть через сито.

Размягченное сливочное масло, сахар, ванильный сахар, соль, взбиваем на высокой скорости до полного соединения.

Добавляем по одному яйца и каждую порцию взбиваем до однородной массы и до полного растворения сахара.

К взбитой массе добавляем протёртый творог, перемешиваем до однородности.

Добавляем подготовленный изюм, перемешиваем лопаточкой, чтобы изюм равномерно распределился.

Просеиваем муку и разрыхлитель и быстро замешиваем тесто лопаточкой, перемешиваем до полной однородности.

Долго тесто не вымешивайте, чтобы не развивалась клейковина, иначе кекс будет плотный.

Дно и бока формы (размер формы 20х10х6,5см.) выстилаем пергаментом для выпечки. Выкладываем тесто, разравниваем. По середине делаем бороздку.

Выпекаем в духовке разогретой до 170 градусов, время выпечки примерно 1ч. 15 минут.

Учитывайте, что духовки у всех разные, температура и время приготовления могут отличаться.

Готовность проверяем деревянной шпажкой, она должна выходить сухая.

Готовый кекс достать из формы, выложить на решетку и дать полностью остыть.

Остывший кекс посыпаем сахарной пудрой.



Кушать подано!