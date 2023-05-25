Четыре вкуса

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Рецепт отличной запеканки из риса

Фото к рецепту: Рисовая запеканка

Ингредиенты

рис (отварной)-400 гр.

сыр - 200 гр.

яйцо – 2 шт.

помидоры - 2-3 шт.

сметана(можно заменить майонезом).

соль

перец

Рецепт приготовления

Нарежьте помидоры.

Крупные режем полукольцами, а мелким кольцами.

Кубиками нарежьте колбасу.

Сыр натрите на крупной тёрке.

Смешайте отварной рис с колбасой и добавляем немного тёртого сыра.

Разбейте сюда яйца, солим и перчим.

Смазываем форму растительным маслом и выкладываем в неё рис.

Рис сверху покрываем сметаной(майонезом).

Выкладываем нарезанные помидоры, солим и перчим.

Посыпаем оставшимся натёртым сыром.

Убираем в заранее разогретую духовку на 15-20 минут.

 Очень вкусная рисовая запеканка готова! 

Кушать подано!

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