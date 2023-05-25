Рецепт отличной запеканки из риса

Ингредиенты
рис (отварной)-400 гр.
сыр - 200 гр.
яйцо – 2 шт.
помидоры - 2-3 шт.
сметана(можно заменить майонезом).
соль
перец
Рецепт приготовления
Нарежьте помидоры.
Крупные режем полукольцами, а мелким кольцами.
Кубиками нарежьте колбасу.
Сыр натрите на крупной тёрке.
Смешайте отварной рис с колбасой и добавляем немного тёртого сыра.
Разбейте сюда яйца, солим и перчим.
Смазываем форму растительным маслом и выкладываем в неё рис.
Рис сверху покрываем сметаной(майонезом).
Выкладываем нарезанные помидоры, солим и перчим.
Посыпаем оставшимся натёртым сыром.
Убираем в заранее разогретую духовку на 15-20 минут.
Очень вкусная рисовая запеканка готова!
Кушать подано!
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