Четыре вкуса

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Селедка под новой шубой

Фото к рецепту: Селедка под новой шубой

Ингредиенты

  • филе сельди – 1 шт. (130 гр. )
  • отварная морковь – 1 шт. (80 гр. )
  • творожный сыр – 80-100 гр.
  • зеленый лук – 1/2 пучка
  • горчица зерновая – 1-2 ч.л.
  • соль
  • маслины – 15-20 шт.
  • зеленое кисло-сладкое яблоко – 1/2 шт. (80 гр. )
  • сметана 15-20% – 40 гр.

Пошаговый рецепт приготовления

Кисло-сладкое, зеленое яблоко нарезать мелким кубиком, взбрызнуть соком лимона и перемешать.

Филе слабосоленой сельди нарезать кубиком.

Отварную морковь натереть на терке.

Маслины нарезать полукольцами.

Зеленый лук мелко нарубить.

Смешать зеленый лук с творожным сыром, горчицей, солью (черным перцем по желанию).

Соусницу устелить пищевой пленкой, чтобы края свисали.

Плотненько уложить 2 ч.л. моркови, сверху слой творожного сыра, маслины, яблоко, смазать сметаной, кубики сельди. Перевернуть салат на блюдо, снять соусницу, затем пленку.

Таким образом сформировать нужное количество порция салата.

Украсить веточкой укропа.

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