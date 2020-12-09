Селедка под новой шубой

Ингредиенты
- филе сельди – 1 шт. (130 гр. )
- отварная морковь – 1 шт. (80 гр. )
- творожный сыр – 80-100 гр.
- зеленый лук – 1/2 пучка
- горчица зерновая – 1-2 ч.л.
- соль
- маслины – 15-20 шт.
- зеленое кисло-сладкое яблоко – 1/2 шт. (80 гр. )
- сметана 15-20% – 40 гр.
Пошаговый рецепт приготовления
Кисло-сладкое, зеленое яблоко нарезать мелким кубиком, взбрызнуть соком лимона и перемешать.
Филе слабосоленой сельди нарезать кубиком.
Отварную морковь натереть на терке.
Маслины нарезать полукольцами.
Зеленый лук мелко нарубить.
Смешать зеленый лук с творожным сыром, горчицей, солью (черным перцем по желанию).
Соусницу устелить пищевой пленкой, чтобы края свисали.
Плотненько уложить 2 ч.л. моркови, сверху слой творожного сыра, маслины, яблоко, смазать сметаной, кубики сельди. Перевернуть салат на блюдо, снять соусницу, затем пленку.
Таким образом сформировать нужное количество порция салата.
Украсить веточкой укропа.
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