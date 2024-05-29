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Четыре вкуса

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Рецепт каши из смоленской крупы

Фото к рецепту: Каша из смоленской крупы

Ингредиенты

ингредиенты для жидковатой кашицы:

  • жидкость – 900 мл
  • смоленская крупа (гречневая манка) – 75 г
  • соль – 1 ч.л. (без горки)
  • сливочное масло – 25 г (плюс для подачи)

ингредиенты на кашу средней густоты:

  • жидкость – 900 мл
  • смоленская крупа (гречневая манка) – 115 г
  • соль – 1 ч.л. (без горки)
  • сливочное масло – 25 г (плюс для подачи)

ингредиенты на густую кашу:

  • жидкость – 900 мл
  • смоленская крупа (гречневая манка) – 150 г
  • соль – 1 ч.л. (без горки)
  • сливочное масло – 25 г (плюс 50 г для подачи)

Рецепт приготовления

Вскипятить жидкость, всыпать крупу.

Готовить, мешая, минут 5.

Убрать с плиты, тотчас положить сливочное масло, посолить. Выбивать лопаточкой в течение 5 минут. Каша готова можно подавать.

Если варите густую кашу, то переложить на блюдо, полить 50 г сливочного подрумяненного масла и подавать.

Если каша готовится на бульоне, то масло не класть.

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