Рецепт каши из смоленской крупы

Вскипятить жидкость, всыпать крупу.

Готовить, мешая, минут 5.

Убрать с плиты, тотчас положить сливочное масло, посолить. Выбивать лопаточкой в течение 5 минут. Каша готова можно подавать.

Если варите густую кашу, то переложить на блюдо, полить 50 г сливочного подрумяненного масла и подавать.

Если каша готовится на бульоне, то масло не класть.