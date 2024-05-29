Рецепт каши из смоленской крупы

Ингредиенты
ингредиенты для жидковатой кашицы:
- жидкость – 900 мл
- смоленская крупа (гречневая манка) – 75 г
- соль – 1 ч.л. (без горки)
- сливочное масло – 25 г (плюс для подачи)
ингредиенты на кашу средней густоты:
- жидкость – 900 мл
- смоленская крупа (гречневая манка) – 115 г
- соль – 1 ч.л. (без горки)
- сливочное масло – 25 г (плюс для подачи)
ингредиенты на густую кашу:
- жидкость – 900 мл
- смоленская крупа (гречневая манка) – 150 г
- соль – 1 ч.л. (без горки)
- сливочное масло – 25 г (плюс 50 г для подачи)
Рецепт приготовления
Вскипятить жидкость, всыпать крупу.
Убрать с плиты, тотчас положить сливочное масло, посолить. Выбивать лопаточкой в течение 5 минут. Каша готова можно подавать.
Если варите густую кашу, то переложить на блюдо, полить 50 г сливочного подрумяненного масла и подавать.
Если каша готовится на бульоне, то масло не класть.
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