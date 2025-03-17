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Четыре вкуса

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Рецепт домашнего хлеба

Фото к рецепту: Белый хлеб домашней выпечки

Ингредиенты

  • мука пшеничная (+ на подпыл) — 320 г
  • вода (теплая) — 210 мл
  • дрожжи (сухие, ложка без горок) — 1 ч.л.
  • масло подсолнечное — 2 ст.л.
  • сахар — 1 ч.л.
  • соль (без горок) — 1 ч.л.
  • молоко (или вода) — 2 ст.л.
  • форма для выпечки 10 28 см

Фото рецепта

Белый хлеб домашней выпечки: шаг 1
1. Продукты для приготовления теста.
Белый хлеб домашней выпечки: шаг 2
2. Просеем муку 320 г,. ..
Белый хлеб домашней выпечки: шаг 3
3. ... добавим дрожжи 1 ч. л., соль 1 ч. л. и сахар 1 ч. л...
Белый хлеб домашней выпечки: шаг 4
4. Вливаем теплую воду 210 мл (она должны быть не больше 40 градусов),...
Белый хлеб домашней выпечки: шаг 5
5. .. и подсолнечное масло 2 ст. л..
Белый хлеб домашней выпечки: шаг 6
6. Вымешиваем мягкое пластичное тесто. Возможно, муки понадобится чуть больше или меньше: мука бывает разная.
Белый хлеб домашней выпечки: шаг 7
7. Старайтесь не добавлять лишнюю муку, лучше смажьте руки подсолнечным маслом и вымешивайте.
Белый хлеб домашней выпечки: шаг 8
8. Выкладываем тесто в миску, смазанную растительным маслом, накрываем пленкой или пакетом, и ставим в теплое место на 20-30 минут.
Белый хлеб домашней выпечки: шаг 9
9. Вот так тесто подросло спустя 30 минут. Обминаем тесто и округляем. Закрываем миску и минут на 15 оставляем в сторону.
Белый хлеб домашней выпечки: шаг 10
10. Форму для выпечки застилаем пергаментом и смазываем растительным маслом. Формируем из теста батон.
Белый хлеб домашней выпечки: шаг 11
11. Выкладываем тесто в форму. Накрываем пленкой или пакетом, и оставляем в теплом месте на 15 минут.
Белый хлеб домашней выпечки: шаг 12
12. Вот такой пухлячок через 15 минут.
Белый хлеб домашней выпечки: шаг 13
13. Острым ножом делаем косые неглубокие надрезы.
Белый хлеб домашней выпечки: шаг 14
14. И смазываем хлеб молоком или водой. Я смазывала молоком. Немного присыпем верх заготовки мукой.
Белый хлеб домашней выпечки: шаг 15
15.Выпекаем хлеб в разогретой до 200 градусов духовке 30 минут. Ориентируйтесь по своей духовке.
Белый хлеб домашней выпечки: шаг 16
16. Хлеб готов! Снимаем пергамент и остужаем его полностью на решетке.
Белый хлеб домашней выпечки: шаг 17
Кушать подано!
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