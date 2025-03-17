Рецепт домашнего хлеба

1. Продукты для приготовления теста.

Новости СМИ2 2. Просеем муку 320 г,...

3. ... добавим дрожжи 1 ч. л., соль 1 ч. л. и сахар 1 ч. л...

4. Вливаем теплую воду 210 мл (она должны быть не больше 40 градусов),...

5. .. и подсолнечное масло 2 ст. л..

6. Вымешиваем мягкое пластичное тесто. Возможно, муки понадобится чуть больше или меньше: мука бывает разная.

7. Старайтесь не добавлять лишнюю муку, лучше смажьте руки подсолнечным маслом и вымешивайте.

8. Выкладываем тесто в миску, смазанную растительным маслом, накрываем пленкой или пакетом, и ставим в теплое место на 20-30 минут.

9. Вот так тесто подросло спустя 30 минут. Обминаем тесто и округляем. Закрываем миску и минут на 15 оставляем в сторону.

10. Форму для выпечки застилаем пергаментом и смазываем растительным маслом. Формируем из теста батон.

11. Выкладываем тесто в форму. Накрываем пленкой или пакетом, и оставляем в теплом месте на 15 минут.

12. Вот такой пухлячок через 15 минут.

13. Острым ножом делаем косые неглубокие надрезы.

14. И смазываем хлеб молоком или водой. Я смазывала молоком. Немного присыпем верх заготовки мукой.

15.Выпекаем хлеб в разогретой до 200 градусов духовке 30 минут. Ориентируйтесь по своей духовке.

16. Хлеб готов! Снимаем пергамент и остужаем его полностью на решетке.