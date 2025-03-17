Рецепт домашнего хлеба

Ингредиенты
- мука пшеничная (+ на подпыл) — 320 г
- вода (теплая) — 210 мл
- дрожжи (сухие, ложка без горок) — 1 ч.л.
- масло подсолнечное — 2 ст.л.
- сахар — 1 ч.л.
- соль (без горок) — 1 ч.л.
- молоко (или вода) — 2 ст.л.
- форма для выпечки 10 28 см
Фото рецепта
1. Продукты для приготовления теста.
2. Просеем муку 320 г,.
3. ... добавим дрожжи 1 ч. л., соль 1 ч. л. и сахар 1 ч. л...
4. Вливаем теплую воду 210 мл (она должны быть не больше 40 градусов),...
5. .. и подсолнечное масло 2 ст. л..
6. Вымешиваем мягкое пластичное тесто. Возможно, муки понадобится чуть больше или меньше: мука бывает разная.
7. Старайтесь не добавлять лишнюю муку, лучше смажьте руки подсолнечным маслом и вымешивайте.
8. Выкладываем тесто в миску, смазанную растительным маслом, накрываем пленкой или пакетом, и ставим в теплое место на 20-30 минут.
9. Вот так тесто подросло спустя 30 минут. Обминаем тесто и округляем. Закрываем миску и минут на 15 оставляем в сторону.
10. Форму для выпечки застилаем пергаментом и смазываем растительным маслом. Формируем из теста батон.
11. Выкладываем тесто в форму. Накрываем пленкой или пакетом, и оставляем в теплом месте на 15 минут.
12. Вот такой пухлячок через 15 минут.
13. Острым ножом делаем косые неглубокие надрезы.
14. И смазываем хлеб молоком или водой. Я смазывала молоком. Немного присыпем верх заготовки мукой.
15.Выпекаем хлеб в разогретой до 200 градусов духовке 30 минут. Ориентируйтесь по своей духовке.
16. Хлеб готов! Снимаем пергамент и остужаем его полностью на решетке.
Кушать подано!
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