Хачапури по-аджарски и хачапури по-имеретински

1. В рабочую емкость просеять большую часть муки

2. Добавить сахар, соль и дрожжи

3. Перемешать все сухие ингредиенты

4. Добавить яйцо и теплое молоко

5. Постепенно добавляя муку и время от времени смазывая руки растительным маслом замесить мягкое, не липнущее к рукам, гладкое тесто

6. Накрыть емкость с тестом пищевой пленкой (или полотенцем) и отправить его на расстойку в теплое место (тесто должно увеличиться в объеме в 2-3 раза)

7. Тем временем можно заняться подготовкой начинки: на крупной терке натереть весь сыр и тщательно его перемешать

8. Подготовить смазку для теста: смешать яйцо и немного молока

9. Подошедшее тесто разделить на 6 примерно одинаковых кусков: 3 кусочка отложить в сторону, а из 3 оставшихся сформировать хачапури по-аджарски:

• раскатать кусок теста в круглый пласт, толщиной около 0,5 см

• по краям пласта (по кругу) выложить смесь сыров

• постепенно закручивая бортики с сыром, сформировать из теста заготовку хачапури в виде "лодочки"

• перенести "лодочку на лист пергамента и смазать бортики смесью яйца и молока

• заполнить середину "лодочки" смесью сыров (на каждый хачапури уходит около 120-150 гр сыра)

10. Выпекать хачапури по-аджарски при температуре 180-200 градусов около 15-25 минут

11. Пока хачапури выпекаются, можно нарезать укроп (по желанию) и отделить желтки от белков (каждый желток поместить в отдельную емкость)

12. Когда бортики хачапури приобретут красивый золотистый цвет:

• достать их из духовки

• в середине сырной начинки сделать углубление

• выложить в него желток

13. Отправить хачапури обратно в духовку буквально на 2-3 минуты: нужно чтобы желток просто немного "схватился"

14. Перед подачей на начинку положить немного сливочного масла и присыпать укропом

15. Из оставшихся 3 кусков теста сформировать хачапури по-имеретински:

• каждый кусок теста раскатать в круглый пласт, толщиной около 0,5 см

• на середину теста выложить кучкой смесь сыров (в идеале сыра должно быть по объему столько же сколько и теста)

• собрать края теста (по принципу лепки хинкали), соединить их вместе и слегка прижать, формируя лепешку

• перевернуть лепешку место соединения краев теста вниз

• раскатать лепешку от центра к краям, стараясь, чтобы начинка равномерно распределилась по всему хачапури (толщина хачапару – примерно 0,5 см)

• сделать в середине хачапури отверстие и "выгнать" через него воздух

16. Смазать верх хачапури смесью яйца и молока

17. Выпекать хачапури по-имеретински при температуре 180-200 градусов около 15-25 мину

18. Готовый хачапури смазать кусочком сливочного масла (по желанию)