Хачапури по-аджарски и хачапури по-имеретински

Ингредиенты
- тесто:
- мука – 550-650 гр
- молоко – 300-350 мл
- сахар – 2 ч.л
- соль – 1 ч.л
- дрожжи – 2 ч.л
- яйцо – 1 шт
- растительное масло – 2-3 ст.л
- смазка:
- яйцо – 1 шт
- молоко – 1-2 ст.л
Пошаговый рецепт приготовления
1. В рабочую емкость просеять большую часть муки
2. Добавить сахар, соль и дрожжи
3. Перемешать все сухие ингредиенты
4. Добавить яйцо и теплое молоко
5. Постепенно добавляя муку и время от времени смазывая руки растительным маслом замесить мягкое, не липнущее к рукам, гладкое тесто
6. Накрыть емкость с тестом пищевой пленкой (или полотенцем) и отправить его на расстойку в теплое место (тесто должно увеличиться в объеме в 2-3 раза)
7. Тем временем можно заняться подготовкой начинки: на крупной терке натереть весь сыр и тщательно его перемешать
8. Подготовить смазку для теста: смешать яйцо и немного молока
9. Подошедшее тесто разделить на 6 примерно одинаковых кусков: 3 кусочка отложить в сторону, а из 3 оставшихся сформировать хачапури по-аджарски:
• раскатать кусок теста в круглый пласт, толщиной около 0,5 см
• по краям пласта (по кругу) выложить смесь сыров
• постепенно закручивая бортики с сыром, сформировать из теста заготовку хачапури в виде "лодочки"
• перенести "лодочку на лист пергамента и смазать бортики смесью яйца и молока
• заполнить середину "лодочки" смесью сыров (на каждый хачапури уходит около 120-150 гр сыра)
10. Выпекать хачапури по-аджарски при температуре 180-200 градусов около 15-25 минут
11. Пока хачапури выпекаются, можно нарезать укроп (по желанию) и отделить желтки от белков (каждый желток поместить в отдельную емкость)
12. Когда бортики хачапури приобретут красивый золотистый цвет:
• достать их из духовки
• в середине сырной начинки сделать углубление
• выложить в него желток
13. Отправить хачапури обратно в духовку буквально на 2-3 минуты: нужно чтобы желток просто немного "схватился"
14. Перед подачей на начинку положить немного сливочного масла и присыпать укропом
15. Из оставшихся 3 кусков теста сформировать хачапури по-имеретински:
• каждый кусок теста раскатать в круглый пласт, толщиной около 0,5 см
• на середину теста выложить кучкой смесь сыров (в идеале сыра должно быть по объему столько же сколько и теста)
• собрать края теста (по принципу лепки хинкали), соединить их вместе и слегка прижать, формируя лепешку
• перевернуть лепешку место соединения краев теста вниз
• раскатать лепешку от центра к краям, стараясь, чтобы начинка равномерно распределилась по всему хачапури (толщина хачапару – примерно 0,5 см)
• сделать в середине хачапури отверстие и "выгнать" через него воздух
16. Смазать верх хачапури смесью яйца и молока
17. Выпекать хачапури по-имеретински при температуре 180-200 градусов около 15-25 мину
18. Готовый хачапури смазать кусочком сливочного масла (по желанию)
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