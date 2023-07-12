Готовим вкусный суп из курицы с чечевицей

мясо – 2 куриных бедра

лук - 1 шт.

морковь - 1 шт.

картофель - 6 шт.

перец сладкий - 1 шт.

помидор - 1 шт.

томатная паста - 1 ч.л.

растительное масло - 3 ст.л.

чечевица - 200 гр.

лавровый лист - 2 шт.

чеснок - 2 зубчика

петрушка, укроп, зеленый лук - по паре веточек

соль

специи к курице – ½ ч.л.

сахар

вода - 2 л.

Для приготовления супа нам понадобится 2 куриных бедрышка с задней частью спинки.

В кастрюлю вливаем 2 литра воды, опускаем куриные бедрышки, доводим до кипения убираем пену, добавляем 2 лавровых листика, соль по вкусу и пол чайной ложки специй курицы, накрываем крышкой и варим до готовности курочки.

Тем временем, подготовим все овощи, очищаем, промываем и нарезаем кубиком одну луковицу, также нам понадобится 2 зубчика чеснока раздавливаем их, и мелко нарезаем, очищаем промываем одну морковь, натираем на терке.

Приготовим зажарку, в сковороду вливаем 2-3 столовые ложки растительного масла разогреваем, добавляем лук, морковь, чеснок, обжариваем до золотистости.

Тем временем нарежем один сладкий красный болгарский перец кубиком, разрезаем пополам 1 помидор нарезаем кубиками. Добавляем к зажарке перец с помидорами, четверть чайной ложки соли и четверть чайной ложки сахара, перемешиваем, обжариваем 1-2 минуты.

Добавляем 1 чайную ложку томатной пасты, перемешиваем обжариваем еще 2 минуты.

Нарезаем 6 небольших картошек, из бульона достаем курочку, теперь картофель отправляем в бульон, добавляем 200 грамм промытой чечевицы, перемешиваем, варим на умеренном огне под крышкой 15 минут.

При помощи вилок отделяем мясо от кости, теперь курочку отправляем в суп, добавляем зажарку, перемешиваем, варим под крышкой еще пять минут.

Добавляем зелень в суп перемешиваем, выключаем огонь и даем настояться 10-15 минут.

Кушать подано!