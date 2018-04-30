Ореховые булочки

Ингредиенты:

Для теста:

1 кг обычной муки

130 гр. сахара

2 чайные ложки соли без горки

20 грамм сухих дрожжей или 42 гр. свежих дрожжей

500 мл. чуть тёплого молока

150 гр. мягкого слив. масла

2 столовых ложки подсолнечного масла без запаха

2 яйца

ваниль

Для ореховой начинки:

50 гр. слив. масла,

200 гр молотых орехов (любых и изюма по желанию) — у меня только жаренные грецкие орехи

80 гр. сахара (или по вкусу)

немного молока (только, чтобы немного разжижить начинку)

1 чайная ложка корицы (или по вкусу)

Приготовление:

Тесто:В большую чашку просеять муку. Дрожжи развести в теплом молоке, добавить сахар и ваниль, перемешать. Добавить яйца и хорошо взбить венчиком. Вылить эту жидкость к муке, насыпать соль и добавить мягкое масло, замесить мягкое, эластичное тесто, накрыть и поставить его в тёплое место пока его объём не увеличится в 2 раза, это может занять 2 часа (я писала выше, что тесто делаю вечером и ставлю на ночь в холодильник).

Начинки:Для ореховой: Растопить масло, добавить сахар, прокрученные жаренные орехи и мешая, добавить столько молока чтобы получилась густая каша. Тесто раскатать прямоугольником, положить на неё ореховую начинку, разровнять и загнуть сначала один конец к середине, а потом загнуть другой. Разрезать тесто на полоски, закрутить их и положить на противень застеленный бумагой для выпечки, смазать желтком и поставить в тёплое место на минут 20. Выпекать 20-25 минут в предварительно нагретой до 200°C духовке.

Приятного аппетита!