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Как приготовить домашние чипсы из лаваша

Как приготовить домашние чипсы из лаваша

Домашние чипсы из лаваша — просто идеальная легкая закуска для выходных, праздников и будней, когда вам хочется съесть что-то необычное во время вечернего кинопросмотра.

По вкусу чипсы из лаваша сложно отличить от картофельных, готовить их довольно легко, а способов приготовления и разновидностей подобных домашних чипсов очень много.

Мы собрали для вас несколько простых рецептов, которые выручать в любой ситуации!

Как приготовить домашние чипсы из лаваша

Чипсы на сковороде

Ингредиенты:

  • 2-3 листа армянского лаваша;
  • 3 ст/л подсолнечного масла;
  • 1 ст/л паприки;
  • 2 зубка чеснока;
  • 2 ст/л соли.

Приготовление:

  1. Нарежьте лаваш треугольниками, полосками или квадратиками.
  2. В глубокой миске смешайте измельченный чеснок, подсолнечное масло, паприку и соль.
  3. Смешайте лаваш со специями в миске.
  4. Выложите заготовку для чипсов на сухую широкую сковороду с высокими краями (так удобнее перемешивать).
  5. Жарьте, помешивая, до полной готовности (можно определить по золотистому цвету чипсов).
Как приготовить домашние чипсы из лаваша

Чипсы с сыром в духовке

Ингредиенты:

  • 2 листа армянского лаваша;
  • 200 г твердого сыра;
  • 1 яйцо;
  • 200 г сметаны;
  • 2 ч/л приправы карри;
  • 1/2 ч/л соли;
  • щепотка молотого черного перца.

Приготовление:

  1. Натрите сыр на мелкой терке.
  2. В глубокой миске взбейте яйцо, туда же добавьте сметану, соль, черный молотый перец и приправу. Перемешайте.
  3. Лаваш разверните на столе, смажьте приготовленной смесью и присыпьте сыром.
  4. Нарежьте лаваш треугольниками или квадратиками.
  5. Застелите форму для запекания бумагой для выпечки и выложите на нее чипсы.
  6. Готовить в духовке, разогретой до 170°С.
Как приготовить домашние чипсы из лаваша

Чипсы в микроволновке

Ингредиенты:

  • 1-2 листа лаваша,
  • 250 г твердого сыра;
  • 70 г оливкового масла;
  • Итальянские травы (1-2 ч/л);
  • 1 ч/л черного молотого перца;
  • 1 ч/л соли;
  • 1 ч/л сахара.

Приготовление:

  1. Разверните листы лаваша на столе, нарежьте их небольшими треугольниками.
  2. В глубокой миске смешайте масло, сахар, соль, травы и перец. Нарезанные чипсы высыпите в миску с приправой. Тщательно перемешайте.
  3. Возьмите плоскую тарелку и накройте пергаментной бумагой. Выложите на тарелку чипсы.
  4. Сыр натрите на мелкой терке и посыпьте им чипсы. Отправьте чипсы в микроволновку.
  5. Готовить в течение полутора минут при мощности 850 ватт.
Как приготовить домашние чипсы из лаваша
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