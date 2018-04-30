Как приготовить домашние чипсы из лаваша

Домашние чипсы из лаваша — просто идеальная легкая закуска для выходных, праздников и будней, когда вам хочется съесть что-то необычное во время вечернего кинопросмотра.
По вкусу чипсы из лаваша сложно отличить от картофельных, готовить их довольно легко, а способов приготовления и разновидностей подобных домашних чипсов очень много.
Мы собрали для вас несколько простых рецептов, которые выручать в любой ситуации!
Чипсы на сковороде
Ингредиенты:
- 2-3 листа армянского лаваша;
- 3 ст/л подсолнечного масла;
- 1 ст/л паприки;
- 2 зубка чеснока;
- 2 ст/л соли.
Приготовление:
- Нарежьте лаваш треугольниками, полосками или квадратиками.
- В глубокой миске смешайте измельченный чеснок, подсолнечное масло, паприку и соль.
- Смешайте лаваш со специями в миске.
- Выложите заготовку для чипсов на сухую широкую сковороду с высокими краями (так удобнее перемешивать).
- Жарьте, помешивая, до полной готовности (можно определить по золотистому цвету чипсов).
Чипсы с сыром в духовке
Ингредиенты:
- 2 листа армянского лаваша;
- 200 г твердого сыра;
- 1 яйцо;
- 200 г сметаны;
- 2 ч/л приправы карри;
- 1/2 ч/л соли;
- щепотка молотого черного перца.
Приготовление:
- Натрите сыр на мелкой терке.
- В глубокой миске взбейте яйцо, туда же добавьте сметану, соль, черный молотый перец и приправу. Перемешайте.
- Лаваш разверните на столе, смажьте приготовленной смесью и присыпьте сыром.
- Нарежьте лаваш треугольниками или квадратиками.
- Застелите форму для запекания бумагой для выпечки и выложите на нее чипсы.
- Готовить в духовке, разогретой до 170°С.
Чипсы в микроволновке
Ингредиенты:
- 1-2 листа лаваша,
- 250 г твердого сыра;
- 70 г оливкового масла;
- Итальянские травы (1-2 ч/л);
- 1 ч/л черного молотого перца;
- 1 ч/л соли;
- 1 ч/л сахара.
Приготовление:
- Разверните листы лаваша на столе, нарежьте их небольшими треугольниками.
- В глубокой миске смешайте масло, сахар, соль, травы и перец. Нарезанные чипсы высыпите в миску с приправой. Тщательно перемешайте.
- Возьмите плоскую тарелку и накройте пергаментной бумагой. Выложите на тарелку чипсы.
- Сыр натрите на мелкой терке и посыпьте им чипсы. Отправьте чипсы в микроволновку.
- Готовить в течение полутора минут при мощности 850 ватт.
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