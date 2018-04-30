Как приготовить домашние чипсы из лаваша

Домашние чипсы из лаваша — просто идеальная легкая закуска для выходных, праздников и будней, когда вам хочется съесть что-то необычное во время вечернего кинопросмотра.

По вкусу чипсы из лаваша сложно отличить от картофельных, готовить их довольно легко, а способов приготовления и разновидностей подобных домашних чипсов очень много.

Мы собрали для вас несколько простых рецептов, которые выручать в любой ситуации!

Чипсы на сковороде

Ингредиенты:

2-3 листа армянского лаваша;

3 ст/л подсолнечного масла;

1 ст/л паприки;

2 зубка чеснока;

2 ст/л соли.

Приготовление:

Нарежьте лаваш треугольниками, полосками или квадратиками. В глубокой миске смешайте измельченный чеснок, подсолнечное масло, паприку и соль. Смешайте лаваш со специями в миске. Выложите заготовку для чипсов на сухую широкую сковороду с высокими краями (так удобнее перемешивать). Жарьте, помешивая, до полной готовности (можно определить по золотистому цвету чипсов).

Чипсы с сыром в духовке

Ингредиенты:

2 листа армянского лаваша;

200 г твердого сыра;

1 яйцо;

200 г сметаны;

2 ч/л приправы карри;

1/2 ч/л соли;

щепотка молотого черного перца.

Приготовление:

Натрите сыр на мелкой терке. В глубокой миске взбейте яйцо, туда же добавьте сметану, соль, черный молотый перец и приправу. Перемешайте. Лаваш разверните на столе, смажьте приготовленной смесью и присыпьте сыром. Нарежьте лаваш треугольниками или квадратиками. Застелите форму для запекания бумагой для выпечки и выложите на нее чипсы. Готовить в духовке, разогретой до 170°С.

Чипсы в микроволновке

Ингредиенты:

1-2 листа лаваша,

250 г твердого сыра;

70 г оливкового масла;

Итальянские травы (1-2 ч/л);

1 ч/л черного молотого перца;

1 ч/л соли;

1 ч/л сахара.

Приготовление: