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Пирог со шпинатом, грибами и сыром

Фото к рецепту: Пирог с шпинатом грибами и сыром

Ингредиенты

  • тесто:
  • яйца - 3 шт.
  • сметана - 150 гр.
  • соль - 0,5 ч.л.
  • разрыхлитель - 1 ч.л.
  • шпинат - 180 гр.
  • мука - 120 гр.
  • начинка:
  • грибы - 300 гр.
  • лук - 1 шт.
  • сыр - 100 гр.

Рецепт приготовления

Займемся начинкой

Лук репчатый нарежьте кубиками, грибы брусочками.

На сковороде обжарьте лук с грибами, соль и перец добавьте по вкусу.

Перейдем к тесту:

К яйцам добавьте сметану, соль, разрыхлитель, размороженный шпинат, муку  - все перемешайте до однородной массы.

Форму для запекания смажьте растительным маслом, выложите тесто.

Сверху положите грибную начинку.

Посыпьте сверху тертый сыр.

Выпекайте пирог 25 минут в разогретой духовке до 220 градусов.

Все готово!

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