Пирог со шпинатом, грибами и сыром

Ингредиенты
- тесто:
- яйца - 3 шт.
- сметана - 150 гр.
- соль - 0,5 ч.л.
- разрыхлитель - 1 ч.л.
- шпинат - 180 гр.
- мука - 120 гр.
- начинка:
- грибы - 300 гр.
- лук - 1 шт.
- сыр - 100 гр.
Рецепт приготовления
Займемся начинкой
Лук репчатый нарежьте кубиками, грибы брусочками.
На сковороде обжарьте лук с грибами, соль и перец добавьте по вкусу.
Перейдем к тесту:
К яйцам добавьте сметану, соль, разрыхлитель, размороженный шпинат, муку - все перемешайте до однородной массы.
Форму для запекания смажьте растительным маслом, выложите тесто.
Сверху положите грибную начинку.
Посыпьте сверху тертый сыр.
Выпекайте пирог 25 минут в разогретой духовке до 220 градусов.
Все готово!
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