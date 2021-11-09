Вкусные пирожки из лаваша с грибами и курицей

Ингредиенты
лаваш
яйцо для смазывания
немного кунжута для посыпки
начинка:
лук 1 шт.
зубчик чеснока 1 шт.
шампиньоны 6 шт.
куриная грудка 1 шт.
сметана 1 ст.л.
соль
перец
масло для жарки
сыр
Рецепт приготовления
1. Обжарить на масле мелко порубленные лук и чеснок.
Мелко порубить грибы и куриную грудку.
Добавить грибы.
Затем куриную грудку.
2. Добавить сметану.
Посолить и поперчить.
Готовить пока не выпарится вся жидкость.
3. Лаваш нарезать на прямоугольники.
Выложить начинку.
Посыпать сыром и завернуть в рулет.
Сверху смазать яйцом и посыпать кунжутом.
Выпекать при 200 градусах до золотистости.
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