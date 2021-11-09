Четыре вкуса

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Вкусные пирожки из лаваша с грибами и курицей

Фото к рецепту: Рулеты ( пирожки ) из лаваша с курицей и грибами

Ингредиенты

лаваш

яйцо для смазывания

немного кунжута для посыпки

начинка:

лук 1 шт.

зубчик чеснока 1 шт.

шампиньоны 6 шт.

куриная грудка 1 шт.

сметана 1 ст.л.

соль

перец

масло для жарки

сыр

Рецепт приготовления

1. Обжарить на масле мелко порубленные лук и чеснок.

Добавить грибы.

Затем куриную грудку.

2. Добавить сметану.

Посолить и поперчить.

Готовить пока не выпарится вся жидкость.

3. Лаваш нарезать на прямоугольники.

Выложить начинку.

Посыпать сыром и завернуть в рулет.

Сверху смазать яйцом и посыпать кунжутом.

Выпекать при 200 градусах до золотистости.

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