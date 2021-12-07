Домашний торт-сметанник по советскому рецепту

Рецепт приготовления

Для приготовления сметанника необходимо испечь два коржа — светлый и темный.

Приготовим светлый корж. Берем 2 яйца, добавляем к ним щепотку соли и сахар и тщательно взбиваем, пока масса не увеличится в объеме вдвое и не посветлеет.

Добавляем сметану, перемешиваем венчиком или миксером на низком обороте, всыпаем разрыхлитель, муку и ндолго перемешиваем до гладкости теста.

Выливаем тесто в форму 20-22 см и выпекаем в течение 60–65 минут в духовке при 180 градусах. Корж должен хорошо пропечься, проверяем его готовность с помощью деревянной шпажки или зубочистки.

Готовим темный корж по такому же рецепту. Единственное отличие — уменьшаем муку иидобавляем какао. Я оба коржа выпекаю одновременно.

Оставляем коржи остывать, готовим пропитку и сметанный крем. К сметане добавляем сахарную пудру, просто перемешиваем венчиком, холодные сливки взбиваем до мягких пиков, соединяем со сметаной при помощи венчика.

Верхушечки у коржей срезать и измельчить в крошку, она потребуется для обсыпки торта.

Коржи разрезаем вдоль, чтобы их стало 4. Начинаем собирать торт: нижний белый корж пропитать сиропом и смазать кремом, выкладываем второй корж - тёмный, пропитка, крем и так далее чередуем коржи .

Чтобы сметанник был нежнее готовый торт отправляем на ночь в холодильник, на следующее утро снимаем кольцо, смазываем кремом боковые стороны, выравниваем верх. Украшаем крошкой.

Кушать подано!