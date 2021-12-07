Четыре вкуса

307 414 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Домашний торт-сметанник по советскому рецепту

Фото к рецепту: Простой домашний торт сметанник день и ночь , советские рецепты.

Ингредиенты

  • корж №1
  • 2 яйца
  • соль щепотка
  • 150-180 гр. сахар
  • 160 гр. мука
  • 1 ч.л разрыхлитель
  • 250 гр. сметана
  • корж №2
  • 2 яйца
  • соль щепотка
  • 150-180 гр. сахар
  • 140 гр. мука
  • 20 гр. какао
  • 1 ч.л разрыхлитель
  • 250 гр. сметана
  • пропитка: 50 гр. сахар + 70 мл. вода
  • крем
  • 500 гр. сметана 20% (можно без сливок, если есть домашняя сметана)
  • 250 гр. сливки от 32%
  • 200-250 гр. сахарная пудра

Рецепт приготовления

Для приготовления сметанника необходимо испечь два коржа — светлый и темный.

Приготовим светлый корж. Берем 2 яйца, добавляем к ним щепотку соли и сахар и тщательно взбиваем, пока масса не увеличится в объеме вдвое и не посветлеет.

Добавляем сметану, перемешиваем венчиком или миксером на низком обороте, всыпаем разрыхлитель, муку и ндолго перемешиваем до гладкости теста.

Выливаем тесто в форму 20-22 см и выпекаем в течение 60–65 минут в духовке при 180 градусах. Корж должен хорошо пропечься, проверяем его готовность с помощью деревянной шпажки или зубочистки.

Готовим темный корж по такому же рецепту. Единственное отличие — уменьшаем муку иидобавляем какао. Я оба коржа выпекаю одновременно.

Оставляем коржи остывать, готовим пропитку и сметанный крем. К сметане добавляем сахарную пудру, просто перемешиваем венчиком, холодные сливки взбиваем до мягких пиков, соединяем со сметаной при помощи венчика.

Верхушечки у коржей срезать и измельчить в крошку, она потребуется для обсыпки торта.

Коржи разрезаем вдоль, чтобы их стало 4. Начинаем собирать торт: нижний белый корж пропитать сиропом и смазать кремом, выкладываем второй корж - тёмный, пропитка, крем и так далее чередуем коржи .

Чтобы сметанник был нежнее готовый торт отправляем на ночь в холодильник, на следующее утро снимаем кольцо, смазываем кремом боковые стороны, выравниваем верх. Украшаем крошкой.

Кушать подано!

Ссылка на первоисточник
обедрецептытортыприготовлениезавтракдесертыужинедаготовить простовыпечкавкусноготовитькулинария
Обсудить

Картина дня

наверх