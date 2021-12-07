Домашний торт-сметанник по советскому рецепту

Ингредиенты
- корж №1
- 2 яйца
- соль щепотка
- 150-180 гр. сахар
- 160 гр. мука
- 1 ч.л разрыхлитель
- 250 гр. сметана
- корж №2
- 2 яйца
- соль щепотка
- 150-180 гр. сахар
- 140 гр. мука
- 20 гр. какао
- 1 ч.л разрыхлитель
- 250 гр. сметана
- пропитка: 50 гр. сахар + 70 мл. вода
- крем
- 500 гр. сметана 20% (можно без сливок, если есть домашняя сметана)
- 250 гр. сливки от 32%
- 200-250 гр. сахарная пудра
Рецепт приготовления
Для приготовления сметанника необходимо испечь два коржа — светлый и темный.
Приготовим светлый корж. Берем 2 яйца, добавляем к ним щепотку соли и сахар и тщательно взбиваем, пока масса не увеличится в объеме вдвое и не посветлеет.
Добавляем сметану, перемешиваем венчиком или миксером на низком обороте, всыпаем разрыхлитель, муку и ндолго перемешиваем до гладкости теста.
Выливаем тесто в форму 20-22 см и выпекаем в течение 60–65 минут в духовке при 180 градусах. Корж должен хорошо пропечься, проверяем его готовность с помощью деревянной шпажки или зубочистки.
Готовим темный корж по такому же рецепту. Единственное отличие — уменьшаем муку иидобавляем какао. Я оба коржа выпекаю одновременно.
Оставляем коржи остывать, готовим пропитку и сметанный крем. К сметане добавляем сахарную пудру, просто перемешиваем венчиком, холодные сливки взбиваем до мягких пиков, соединяем со сметаной при помощи венчика.
Верхушечки у коржей срезать и измельчить в крошку, она потребуется для обсыпки торта.
Коржи разрезаем вдоль, чтобы их стало 4. Начинаем собирать торт: нижний белый корж пропитать сиропом и смазать кремом, выкладываем второй корж - тёмный, пропитка, крем и так далее чередуем коржи .
Чтобы сметанник был нежнее готовый торт отправляем на ночь в холодильник, на следующее утро снимаем кольцо, смазываем кремом боковые стороны, выравниваем верх. Украшаем крошкой.
Кушать подано!
Свежие комментарии