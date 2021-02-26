Четыре вкуса

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Блинный торт с вишнями

Фото к рецепту: Блинный торт с вишнями

Ингредиенты 

молоко 1 литр 
яйца 2 шт. 
мука 1-1,5 ст. 
сахар 3 ст. 
масло растительное 3 ст. 
вишня 500 гр. 
сливки 300 гр. 
сахарная пудра 
шоколад для украшения 
соль 

Пошаговый рецепт приготовления 

1. Для приготовления теста нужно смешать все ингредиенты: 1 литр молока, 2 яйца, 3 столовые ложки сахара, соль, мука, масло растительное. 

2. Испечь блины. 

3. Взять вишню без косточек, добавить немного сахара, перемешать. 

Слить с вишни лишнюю жидкость. 

4. Взбить сметану с сахарной пудрой до 
загустения. 

5. Выложите на блин вишни в ряд и скатайте их. 

6. Теперь приступим к формированию торта: нижний ряд из 5 блинов, затем 4, 3, 2, 1. 
Все слои смазать сметанным кремом. 

7. Смазать кремом верх торта, натереть сверху шоколад и поставить на пару часов в холодильник. 

8. Наслаждайтесь чаем! 

 

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