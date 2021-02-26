Блинный торт с вишнями

Ингредиенты
молоко 1 литр
яйца 2 шт.
мука 1-1,5 ст.
сахар 3 ст.
масло растительное 3 ст.
вишня 500 гр.
сливки 300 гр.
сахарная пудра
шоколад для украшения
соль
Пошаговый рецепт приготовления
1. Для приготовления теста нужно смешать все ингредиенты: 1 литр молока, 2 яйца, 3 столовые ложки сахара, соль, мука, масло растительное.
2. Испечь блины.
3. Взять вишню без косточек, добавить немного сахара, перемешать.
Слить с вишни лишнюю жидкость.
4. Взбить сметану с сахарной пудрой до
загустения.
5. Выложите на блин вишни в ряд и скатайте их.
6. Теперь приступим к формированию торта: нижний ряд из 5 блинов, затем 4, 3, 2, 1.
Все слои смазать сметанным кремом.
7. Смазать кремом верх торта, натереть сверху шоколад и поставить на пару часов в холодильник.
8. Наслаждайтесь чаем!
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