Блинный торт с вишнями

Ингредиенты

молоко 1 литр

яйца 2 шт.

мука 1-1,5 ст.

сахар 3 ст.

масло растительное 3 ст.

вишня 500 гр.

сливки 300 гр.

сахарная пудра

шоколад для украшения

соль

Пошаговый рецепт приготовления

1. Для приготовления теста нужно смешать все ингредиенты: 1 литр молока, 2 яйца, 3 столовые ложки сахара, соль, мука, масло растительное.

2. Испечь блины.

3. Взять вишню без косточек, добавить немного сахара, перемешать.

Слить с вишни лишнюю жидкость.

4. Взбить сметану с сахарной пудрой до

загустения.

5. Выложите на блин вишни в ряд и скатайте их.

6. Теперь приступим к формированию торта: нижний ряд из 5 блинов, затем 4, 3, 2, 1.

Все слои смазать сметанным кремом.

7. Смазать кремом верх торта, натереть сверху шоколад и поставить на пару часов в холодильник.

8. Наслаждайтесь чаем!