Готовим пасту с курицей в сливочном соусе

Ингредиенты
куриное филе - 3 шт.
растительное масло - 2 ст.л.
приправа для курицы - 1 ч.л.
паприка - 1 ч.л.
соль - 1/2 ч.л.
сливочное масло - 20 гр.
чеснок - 3-4 зубчика
мука - 1 ст.л.
куриный бульон - 250 мл.
сливки 10% - 250 мл.
сыр - 100 гр.
рецепт приготовления
1. Смешайте растительное масло, приправу для курицы, паприку, соль.
Этой смесью смажьте курицу со всех сторон
2. Обжарьте курицу по 6-8 минут с двух сторон, в это время чеснок мелко нарежьте, сыр натрите на крупной терке
3. В сковороде, где жарилась курица, растопите сливочное масло.
4. Добавьте чеснок и обжарьте в течение 1 минуты
5. Добавьте муку и готовьте еще 30 секунд
6. Влейте бульон и сливки, доведите до кипения
7. Добавьте сыр и готовьте до растворения
8. В соус выложите заранее отваренную пасту
Кушать подано!
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