Готовим пасту с курицей в сливочном соусе

куриное филе - 3 шт.

растительное масло - 2 ст.л.

приправа для курицы - 1 ч.л.

паприка - 1 ч.л.

соль - 1/2 ч.л.

сливочное масло - 20 гр.

чеснок - 3-4 зубчика

мука - 1 ст.л.

куриный бульон - 250 мл.

сливки 10% - 250 мл.

сыр - 100 гр.

рецепт приготовления

1. Смешайте растительное масло, приправу для курицы, паприку, соль.

Этой смесью смажьте курицу со всех сторон

2. Обжарьте курицу по 6-8 минут с двух сторон, в это время чеснок мелко нарежьте, сыр натрите на крупной терке

3. В сковороде, где жарилась курица, растопите сливочное масло.

4. Добавьте чеснок и обжарьте в течение 1 минуты

5. Добавьте муку и готовьте еще 30 секунд

6. Влейте бульон и сливки, доведите до кипения

7. Добавьте сыр и готовьте до растворения

8. В соус выложите заранее отваренную пасту

Кушать подано!