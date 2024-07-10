Рецепт воздушного торта «Наполеон»

слоеное тесто бездрожжевое – 500 г

для крема:

молоко 3,2% – 0.5 л.

сахар – 100-150 г

яйцо – 2 шт.

сливочное масло – 100 г.

мука – 60 г

ванильная паста – 1 ч.л.

Готовим крем.

В отдельную кастрюльку разбейте яйца, добавьте к ним сахар, ванилин и с помощью венчика взбейте до однородного состояния.

Затем, в полученную смесь постепенно добавьте пшеничную муку, просеивая ее через сито, и хорошо перемешайте.

В кастрюльку к смеси налейте нужное количество молока и венчиком еще раз смесь перемешайте.

Кастрюльку со смесью поместите на средний огонь и, непрерывно перемешивая, варите крем, пока он не приобретет густую текстуру.

Приготовленный крем прикройте кусочком пищевой пленки в контакт и оставьте до полного охлаждения.

В охлажденный крем положите размягченное сливочное масло и с помощью венчика перемешайте до однородного состояния. Крем готов.

Готовим коржи.

Противень для выпечки застелите пергаментной бумагой и поместите на него размороженное при комнатной температуре слоеное тесто.

Раскатывать тесто не нужно.

Запеките коржи в духовке, разогретой до 200°С, в течение 20–25 минут.

Коржи при выпечке увеличатся в объеме и зарумянятся.

Затем готовые слойки разбираем на слои.

Верхний зарумяненный слой снимаем в отдельную тарелку, позже сделаем из него крошку для посыпки торта.

Чем больше слоёв получится, тем лучше.

Собираем торт.

Слои выкладываем на блюдо.

Каждый слой промазываем приготовленным заварным кремом.

Остатками крема смазываем верх тортика и бока, и обильно обсыпаем торт крошкой приготовленной из зарумяненных слоёв.

Готовый торт оставить на столе на 2 часа, затем поместите в холодильник на всю ночь, чтобы коржи хорошо пропитались заварным кремом.

На утро вас будет ждать очень нежный и вкусный тортик.

Кушать подано!