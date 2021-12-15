Вкусный рулет из лаваша

Ингредиенты
лаваш - 1 шт.
скумбрия консервированная - 3 кусочка
свежий огурец - 1 шт.
рис круглый - 50 гр.
морковь - 1 шт. небольшая
лук репчатый - 1 шт.
яйцо - 1 шт.
сыр твёрдый - 50 гр.
майонез - 2 ст.л.
Рецепт приготовления
Рис сварить, лук и морковь обжарить на растительном масле и смешать с рисом, остудить.
Из рыбы удалить крупные кости, размять вилкой, добавить к рису.
Яйцо сварить, натереть на крупной тёрке, добавить к рису и рыбе.
Огурец на крупной терке, посолить, отжать лишнюю жидкость и тоже добавить ко всем ингредиентам.
Тёртый сыр на крупной тёрке так-же добавить ко всем ингредиентам, перемешать.
Добавить майонез и ещё раз хорошо перемешать.
Лаваш смазать получившейся смесью.
Свернуть рулетик, завернуть в плёнку и убрать в холодильник на 1 час.
Затем нарезать порционно.
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