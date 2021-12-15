Вкусный рулет из лаваша

лаваш - 1 шт.

скумбрия консервированная - 3 кусочка

свежий огурец - 1 шт.

рис круглый - 50 гр.

морковь - 1 шт. небольшая

лук репчатый - 1 шт.

яйцо - 1 шт.

сыр твёрдый - 50 гр.

майонез - 2 ст.л.

Рецепт приготовления

Рис сварить, лук и морковь обжарить на растительном масле и смешать с рисом, остудить.

Из рыбы удалить крупные кости, размять вилкой, добавить к рису.

Яйцо сварить, натереть на крупной тёрке, добавить к рису и рыбе.

Огурец на крупной терке, посолить, отжать лишнюю жидкость и тоже добавить ко всем ингредиентам.

Тёртый сыр на крупной тёрке так-же добавить ко всем ингредиентам, перемешать.

Добавить майонез и ещё раз хорошо перемешать.

Лаваш смазать получившейся смесью.

Свернуть рулетик, завернуть в плёнку и убрать в холодильник на 1 час.

Затем нарезать порционно.