Корейский салат с шампиньонами и морковью

Ингредиенты
- на рецепт приготовления:
- шампиньоны 0,5 кг.
- морковь 1 шт.
- вода 1,5 литра.
- соль 0,25 ч.л.
- для заправки:
- чеснок 2 зуб.
- соль 0,5 ч.л.
- сахар 1 ст.л.
- приправа для моркови по-корейски 7 гр.
- уксус 6 % 70 мл.
- масло растительное 70 мл.
Рецепт приготовления
Готовим заправку для салата и выкладываем в небольшую миску пропущенные через пресс два зубчика чеснока, затем высыпаем в миску половину чайной ложки соли, одну столовую ложку сахара, семь граммов приправы для моркови по-корейски и хорошо перемешиваем все ингредиенты между собой.
Выливаем в миску с приправами семьдесят миллилитров растительного масла, семьдесят миллилитров 6 % уксуса, после чего перемешиваем между собой все ингредиенты и даем заправке для салата немного времени настояться. Натираем в тарелку на терке для корейской моркови одну среднюю морковь.
Нарезаем средними кусочками половину килограмма шампиньонов и выкладываем в поставленную на плиту кастрюлю, затем выливаем в кастрюлю полтора литра кипятка, добавляем одну четверть чайной ложки соли и доводим до кипения на большом огне плиты, затем продолжаем три-четыре минуты варить грибы.
Процеживаем отваренные грибы через дуршлаг и сливаем грибной бульон, затем выкладываем их в объемную миску.Выкладываем в миску с грибами натертую морковь, после чего добавляем в миску приготовленную ранее заправку и хорошо перемешиваем между собой все ингредиенты в миске.
Прикрываем миску с салатом крышкой и даем ему настояться два-три часа, по истечении которых раскладываем приготовленный салат по порционным тарелкам и подаем его к столу.
Готовим вкусно, готовим просто, готовим вкуснейший праздничный салат с шампиньонами и морковью по-корейски дома вместе! Приятного Всем аппетита Дорогие друзья!
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