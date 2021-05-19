Четыре вкуса

307 147 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Andrei Klevko
    Выглядит вкусноЗакуска «Ленивая ...
  • Andrei Klevko
    Выглядит вкусноТворожный сыр «Хо...
  • Елена Мамонова
    Спасибо попробовать приготовить стоитВяленое мясо или ...

Корейский салат с шампиньонами и морковью

Фото к рецепту: Корейский салат с шампиньонами и морковью

Ингредиенты

  • на рецепт приготовления:
  • шампиньоны 0,5 кг.
  • морковь 1 шт.
  • вода 1,5 литра.
  • соль 0,25 ч.л.
  • для заправки:
  • чеснок 2 зуб.
  • соль 0,5 ч.л.
  • сахар 1 ст.л.
  • приправа для моркови по-корейски 7 гр.
  • уксус 6 % 70 мл.
  • масло растительное 70 мл.

Рецепт приготовления

Готовим заправку для салата и выкладываем в небольшую миску пропущенные через пресс два зубчика чеснока, затем высыпаем в миску половину чайной ложки соли, одну столовую ложку сахара, семь граммов приправы для моркови по-корейски и хорошо перемешиваем все ингредиенты между собой.

Выливаем в миску с приправами семьдесят миллилитров растительного масла, семьдесят миллилитров 6 % уксуса, после чего перемешиваем между собой все ингредиенты и даем заправке для салата немного времени настояться. Натираем в тарелку на терке для корейской моркови одну среднюю морковь.

Нарезаем средними кусочками половину килограмма шампиньонов и выкладываем в поставленную на плиту кастрюлю, затем выливаем в кастрюлю полтора литра кипятка, добавляем одну четверть чайной ложки соли и доводим до кипения на большом огне плиты, затем продолжаем три-четыре минуты варить грибы.

Процеживаем отваренные грибы через дуршлаг и сливаем грибной бульон, затем выкладываем их в объемную миску.

Выкладываем в миску с грибами натертую морковь, после чего добавляем в миску приготовленную ранее заправку и хорошо перемешиваем между собой все ингредиенты в миске.

Прикрываем миску с салатом крышкой и даем ему настояться два-три часа, по истечении которых раскладываем приготовленный салат по порционным тарелкам и подаем его к столу.

Готовим вкусно, готовим просто, готовим вкуснейший праздничный салат с шампиньонами и морковью по-корейски дома вместе! Приятного Всем аппетита Дорогие друзья!

Пошаговые фото рецепта

Корейский салат с шампиньонами и морковью: фото шаг 1Корейский салат с шампиньонами и морковью: фото шаг 2Корейский салат с шампиньонами и морковью: фото шаг 3Корейский салат с шампиньонами и морковью: фото шаг 4Корейский салат с шампиньонами и морковью: фото шаг 5Корейский салат с шампиньонами и морковью: фото шаг 6Корейский салат с шампиньонами и морковью: фото шаг 7Корейский салат с шампиньонами и морковью: фото шаг 8Корейский салат с шампиньонами и морковью: фото шаг 9

Видео

Ссылка на первоисточник
обедрецептыприготовлениезавтракужинсалатыедаготовить простовкусноготовитькулинарияовощи
Обсудить
Тот ещё денёк;))
Материал, выбранный редакторами МиртесенКрутой облом

Тот ещё денёк;))

Читать
Мясная запеканка
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Мясная запеканка

Помидоры, фаршированные яйцами
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаш уютный дом

Помидоры, фаршированные яйцами

Напуганные маркировкой фермеры устроили грандиозную распродажу сыров
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Напуганные маркировкой фермеры устроили грандиозную распродажу сыров

Чем вредна шаурма и какую приносит пользу организму
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Чем вредна шаурма и какую приносит пользу организму

Как настоящий сыр отличить от суррогата — 3 способа от Роспотребнадзора
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Как настоящий сыр отличить от суррогата — 3 способа от Роспотребнадзора

Buona sera! Мolto gustoso! Сinema! - Добрый вечер! Очень вкусно! Кино! = Ресторан Coperto
Материал, выбранный редакторами МиртесенAntennaDaily

Buona sera! Мolto gustoso! Сinema! - Добрый вечер! Очень вкусно! Кино! = Ресторан Coperto

Окунаем лепешки из теста в чашку масла. Сдобный хлеб с корочкой даже не нужно резать, он разделяется руками
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Окунаем лепешки из теста в чашку масла. Сдобный хлеб с корочкой даже не нужно резать, он разделяется руками

Спа-салат, суши-бургеры и арбуз с фетой – наступление лета «Кофемания» встречает обновлённым сезонным меню
Материал, выбранный редакторами МиртесенAntennaDaily

Спа-салат, суши-бургеры и арбуз с фетой – наступление лета «Кофемания» встречает обновлённым сезонным меню

У нас на работе все переписали рецепт арабской самсы, а я пошла дальше и испекла
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

У нас на работе все переписали рецепт арабской самсы, а я пошла дальше и испекла

Квашу огурцы с вдохновением! Поделюсь рецептом в ожидании сезона свежих огурчиков
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Квашу огурцы с вдохновением! Поделюсь рецептом в ожидании сезона свежих огурчиков

Жареная минтай
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Жареная минтай

Завтрак холостяка! Запеканка ленивая жена: готовим из всего, что есть в холодильнике
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Завтрак холостяка! Запеканка ленивая жена: готовим из всего, что есть в холодильнике

СПЕЦИИ - ЧТО К ЧЕМУ ПОДХОДИТ?
Материал, выбранный редакторами МиртесенКопилка советов на каждый день

СПЕЦИИ - ЧТО К ЧЕМУ ПОДХОДИТ?

Американец оценил качество готовки и вкус российских "американских" блюд
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Американец оценил качество готовки и вкус российских "американских" блюд

Творожные рулетики с маком
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаш уютный дом

Творожные рулетики с маком

Жарим курицу с грибами, а потом смешиваем с макаронами
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Жарим курицу с грибами, а потом смешиваем с макаронами

Чебуреки на тесте с добавлением кипятка. Делаем их настолько тонкими, что начинка просвечивает
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Чебуреки на тесте с добавлением кипятка. Делаем их настолько тонкими, что начинка просвечивает

Запеканка из спагетти
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Запеканка из спагетти

Названы шесть блюд, которые можно приготовить из бесплатных ингредиентов
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Названы шесть блюд, которые можно приготовить из бесплатных ингредиентов

Рыбные намазки разлетаются как икра: делаем за минуты из консервов и селедки
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Рыбные намазки разлетаются как икра: делаем за минуты из консервов и селедки

Быстрый салат «мираж», который открыл новые горизонты лапши быстрого приготовления!
Материал, выбранный редакторами МиртесенВаши любимые рецепты

Быстрый салат «мираж», который открыл новые горизонты лапши быстрого приготовления!

Салат из зелёной редьки с рукколой
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Салат из зелёной редьки с рукколой

Фестиваль «Первая проба» будет влиять на цены премиальных российских вин
Материал, выбранный редакторами МиртесенАиФ.ru | Объясняем, что происходит

Фестиваль «Первая проба» будет влиять на цены премиальных российских вин

Бутерброды со шпротами, солёным огурцом и яйцами
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаш уютный дом

Бутерброды со шпротами, солёным огурцом и яйцами

Заворачиваем сыр в курицу и закрываем
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Заворачиваем сыр в курицу и закрываем

1
Готовлю очень летний хрустящий тарт с черникой на лимонно-творожном креме
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Готовлю очень летний хрустящий тарт с черникой на лимонно-творожном креме

Сочный люля-кебаб на мангале: фарш держится и больше не падает на угли
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Сочный люля-кебаб на мангале: фарш держится и больше не падает на угли

Нежный баварский десерт
Материал, выбранный редакторами МиртесенБУДЕТ ВКУСНО!

Нежный баварский десерт

Завтрак как в турецком отеле: выкладываем половинки яиц на сковороду и жарим
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Завтрак как в турецком отеле: выкладываем половинки яиц на сковороду и жарим

4
В ресторане Björn новый сезон «Диких ужинов»
Материал, выбранный редакторами МиртесенAntennaDaily

В ресторане Björn новый сезон «Диких ужинов»

Пицца из свиного окорока
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Пицца из свиного окорока

Картина дня

наверх