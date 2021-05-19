Корейский салат с шампиньонами и морковью

Рецепт приготовления

Готовим заправку для салата и выкладываем в небольшую миску пропущенные через пресс два зубчика чеснока, затем высыпаем в миску половину чайной ложки соли, одну столовую ложку сахара, семь граммов приправы для моркови по-корейски и хорошо перемешиваем все ингредиенты между собой.

Выливаем в миску с приправами семьдесят миллилитров растительного масла, семьдесят миллилитров 6 % уксуса, после чего перемешиваем между собой все ингредиенты и даем заправке для салата немного времени настояться. Натираем в тарелку на терке для корейской моркови одну среднюю морковь.

Нарезаем средними кусочками половину килограмма шампиньонов и выкладываем в поставленную на плиту кастрюлю, затем выливаем в кастрюлю полтора литра кипятка, добавляем одну четверть чайной ложки соли и доводим до кипения на большом огне плиты, затем продолжаем три-четыре минуты варить грибы.

Процеживаем отваренные грибы через дуршлаг и сливаем грибной бульон, затем выкладываем их в объемную миску.

Выкладываем в миску с грибами натертую морковь, после чего добавляем в миску приготовленную ранее заправку и хорошо перемешиваем между собой все ингредиенты в миске.

Прикрываем миску с салатом крышкой и даем ему настояться два-три часа, по истечении которых раскладываем приготовленный салат по порционным тарелкам и подаем его к столу.

Готовим вкусно, готовим просто, готовим вкуснейший праздничный салат с шампиньонами и морковью по-корейски дома вместе! Приятного Всем аппетита Дорогие друзья!