Курица в томатном соусе на сковороде

Рецепт приготовления

Куриные голени хорошо промойте, а затем просушите бумажным полотенцем. Поставьте сковороду на плиту. Добавьте растительное масло, кусочки курицы панируем в муке и выкладываем в разогретое масло.

Жарим до золотистой корочки, переворачиваем курицу и даём ей подрумяниться с другой стороны. Затем перекладываем её в отдельную посуду.

Лук нарежьте лук некрупным кубиком. Обжарьте лук на сковороде, на которой мы только что жарили курицу. Поверх него выложите кусочки курицы. Добавьте 500 мл перетертых томатов, половину стакана воды, соль, свежемолотый перец и орегано.

При этом курица должна быть покрыта соусом минимум на половину. Если это не так, то добавьте ещё немного воды. После того, как все закипит, накройте сковороду крышкой и тушите курицу на медленном огне в течении 40 минут.

Пропустите в сковороду 4 зубчика чеснока через пресс. Перемешайте и переверните кусочки курицы на другую сторону. Затем оставьте их в соусе на медленном огне ещё на 10 минут, чтобы аромат чеснока пропитал соус и мясо птицы.

Мясо готово, миожно подавать с любым гарниром.