Пирожки с луком и яйцами

для теста:

пшеничная мука - 500 гр.

сахар - 60 гр.

молоко - 200 гр.

яйца - 110 гр.

сливочное масло - 60 гр.

дрожжи(сухие) - 10 гр.

соль - 10 гр.

для начинки:

яйца(вареные) - 250 гр.

зеленый лук - 120 гр.

сливочное масло - 30 гр.

соль

перец

дополнительно:

яйцо - 1 шт.

сливочное масло - 20 гр.

Рецепт приготовления

Тесто.

Это тесто можно замесить как руками, так и в комбайном (тестомесом) или в хлебопечке.

В деже комбайна соединяю все сухие ингредиенты и насадкой "крюк", просто перемешиваю буквально минуту.

Добавляю теплое молоко (25-30 градусов), яйца (комнатной температуры) и той же насадкой, на минимальной скорости замешиваю тесто до однородности - 3-5 минут, добавляю размягченное сливочное масло, все сразу! и продолжаю замес на тех же оборотах.

Вымешивать нужно долго, до гладкого, эластичного состояния(~ 15 минут).

Оставляю в теплом месте подходить (~2 часа).

Начинка.

Мелко режу яйца, лук и на хорошо разогретой сковороде на сливочном масле слегка обжариваю лук (тушу).

Буквально 2-3 минуты.

Соединяю с яйцами, солю, перчу – по вкусу, перемешиваю, пробую на соль, специи, если всего достаточно – начинка готова.

Подошедшее тесто слегка обминаю и делю на 15 равных частей по 60 г.

Слегка подкатываю - придавая овальную форму.

Выкладываю начинку, на каждый кусочек получилось по 25 г.

Защипываю и формирую в форме лодочки швом вниз.

Выкладываю на противень застеленный бумагой для выпечки.

Накрываю пленкой и снова теплое место без сквозняков на 30-40 минут.

Отдохнувшие и слегка подросшие пирожки смазываем взболтанным яйцом.

Отправляю противень в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут.

Средний уровень, без конвекции.

Пирожки хорошо зарумянятся и подрастут.

Сразу, еще горячие, смазываю растопленным сливочным маслом.

Накрываю полотенцем и оставляю остыть.

Кушать подано!