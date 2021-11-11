Пирожки с луком и яйцами

Ингредиенты
для теста:
пшеничная мука - 500 гр.
сахар - 60 гр.
молоко - 200 гр.
яйца - 110 гр.
сливочное масло - 60 гр.
дрожжи(сухие) - 10 гр.
соль - 10 гр.
для начинки:
яйца(вареные) - 250 гр.
зеленый лук - 120 гр.
сливочное масло - 30 гр.
соль
перец
дополнительно:
яйцо - 1 шт.
сливочное масло - 20 гр.
Рецепт приготовления
Тесто.
Это тесто можно замесить как руками, так и в комбайном (тестомесом) или в хлебопечке.
В деже комбайна соединяю все сухие ингредиенты и насадкой "крюк", просто перемешиваю буквально минуту.
Добавляю теплое молоко (25-30 градусов), яйца (комнатной температуры) и той же насадкой, на минимальной скорости замешиваю тесто до однородности - 3-5 минут, добавляю размягченное сливочное масло, все сразу! и продолжаю замес на тех же оборотах.
Вымешивать нужно долго, до гладкого, эластичного состояния(~ 15 минут).
Оставляю в теплом месте подходить (~2 часа).
Начинка.
Мелко режу яйца, лук и на хорошо разогретой сковороде на сливочном масле слегка обжариваю лук (тушу).
Буквально 2-3 минуты.
Соединяю с яйцами, солю, перчу – по вкусу, перемешиваю, пробую на соль, специи, если всего достаточно – начинка готова.
Подошедшее тесто слегка обминаю и делю на 15 равных частей по 60 г.
Слегка подкатываю - придавая овальную форму.
Выкладываю начинку, на каждый кусочек получилось по 25 г.
Защипываю и формирую в форме лодочки швом вниз.
Выкладываю на противень застеленный бумагой для выпечки.
Накрываю пленкой и снова теплое место без сквозняков на 30-40 минут.
Отдохнувшие и слегка подросшие пирожки смазываем взболтанным яйцом.
Отправляю противень в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут.
Средний уровень, без конвекции.
Пирожки хорошо зарумянятся и подрастут.
Сразу, еще горячие, смазываю растопленным сливочным маслом.
Накрываю полотенцем и оставляю остыть.
Кушать подано!
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