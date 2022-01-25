Как встретить Китайский Новый год

Отгремели праздничные салюты, все уже обменялись подарками, а некоторые даже успели убрать елку. Но это не значит, что новогоднее настроение исчезло: продлить его поможет празднование Китайского Нового года. В 2022 году оно приходится на 1 февраля.

История и традиции Китайского Нового года

В Китае праздник называют не только Новым годом, но также Праздником весны. Он знаменует начало нового этапа – пробуждение природы, земли, ростков, которые она хранит. Неофициально праздник называют также лунным новым годом: он приурочен к зимнему новолунию, которое свидетельствует о завершении полного лунного цикла.

Есть у праздника и мифическое объяснение. Китайцы верят, что в древние времена на их земле обитало чудовище Ниан – страшное животное, напоминавшее полульва-полудракона с рогами на голове. Ниан уничтожал целые деревни, держал в страхе народ. Тогда один из мудрецов решился поговорить с чудовищем. Согласно легенде, мудрец пристыдил зверя, сказав, что мериться силами нужно с равными, а не с беззащитными. С того времени каждый год люди «жертвовали» Ниану животное – всего их 12: крыса (мышь), бык, кролик (кот), тигр (как раз символ 2022 года), змея, дракон, лошадь, коза, петух, собака, обезьяна, свинья.

Именно они являются покровителями каждого года по китайскому календарю. Ниану понравилось сражаться с умными, хитрыми, выносливыми, свирепыми животными – он оставил деревни в покое. В благодарность за воцарившийся мир крестьяне стали каждый год отмечать праздник, который стал символом обновления, благополучия, удачи, счастья.

В Китае именно с Нианом связано большинство традиций, без которых сложно представить Китайский Новый год. Познакомимся с ними поближе.

Новогодние традиции

Новый год принято встречать с семьей: китайцы, разбросанные по разным провинциям, стремятся во что бы то ни стало попасть домой к родителям, семье, близким. А чтобы Новый год принес удачу и не подпустил к дому Ниана, важно соблюдать традиции.

Украшение улиц, домов

Страшному зверю Ниану не по душе чрезмерно активный, даже агрессивный красный цвет, поэтому в Новый год в этом оттенке оформлено все. Особенно китайцы любят украшать дома красными фонариками. Это глубоко символичный предмет: красный олицетворяет удачу, защиту от злых духов, а фонарик символизирует мир, благополучие, связь с родственниками, ушедшими в иной мир. Также рядом с дверями вешают надписи с пожеланиями счастья и добра, которые выполнены на красной бумаге.

Кстати, на украшении жилища влияние красного цвета не заканчивается. Считается, что красный и золотой обязательно должны присутствовать в сервировке стола. А еще важно надеть что-то красное на себя.

Запуск фейерверков

Есть у Ниана еще одно слабое место: он боится громких звуков, яркого света, поэтому ни одна новогодняя ночь в Китае не обходится без запуска фейерверков. Чем громче и ярче фейерверки, тем счастливее и удачнее будет год.

Кстати, Китайский Новый год – очень шумное празднество, поскольку многочисленные фейерверки дополняются взрывами петард, автомобильными гудками. Так китайцы говорят «до свидания» старому году и «здравствуй» году новому.

Вручение хунбао

Китайцы – народ практичный, поэтому к подаркам они подходят сугубо рационально. Лучший подарок, по мнению китайца, – это деньги. Их преподносят в специальном красном конверте, который называют хунбао. Таким образом поздравляют близких, родных, даже подчиненных. Вместе с красным конвертом одариваемый получает не только деньги, но также пожелания успеха, удачи в делах, благополучия.

Есть у китайцев и другие традиции, связанные с деньгами. Так, к примеру, ловкие хозяйки кладут вместе с начинкой в один из пельменей цзяозцы монетку. Тот, кому «попалась» монетка, будет богатым в новом году.

Не стоит считать, что в Китае деньги – единственный допустимый вариант подарка. Китайцы также с радостью дарят друг другу деликатесы, домашнюю выпечку. И, конечно, презенты должны быть запакованы в красную бумагу.

Распахивание окон, дверей

Когда стрелки часов начинают отмерять время нового года, китайцы настежь открывают окна и двери. Считается, что так они выпускают из дома все неприятности, беды, горести и приглашают в дом счастье, любовь, благополучие.

Конечно, представить празднование Китайского Нового года без традиционных блюд просто невозможно.

Рецепты китайской кухни на Новый год

Блюда на Китайский Новый год включают привычные этому азиатскому народу продукты. Не забывайте и о пикантных соусах, необычных сочетаниях ингредиентов или нестандартных способах приготовления. Итак, что подают в новогоднюю ночь?

Рыба

Слова «рыба» и «избыток» в китайском языке произносятся похоже, поэтому ни один Новый год, который должен принести достаток и богатство, не обходится без рыбных блюд. Причем рыбу китайцы готовят по-разному: гости смогут полакомиться как салатами и нарезкой, так и запеченной рыбой. В особом почете карась, карп и сом.

Пельмени цзяоцзы

Эти пельмени лепят вручную все члены семьи накануне праздника. А в момент добавления начинки хозяйки проявляют оригинальность и прячут в начинке разные добавки. Это не только монетки, о которых мы уже упоминали, но также арахис или белая нить (символизируют долголетие) или каштан (предрекает рождение сына).

По форме пельмень напоминает рог. В Китае считается, что, когда человек «сворачивает» пельмень (берет за два «хвостика»), он словно «упаковывает» удачу, здоровье, счастье.

Обратите внимание и на начинку: у нас для нее чаще всего используют мясо. А у китайцев более многокомпонентный подход: в цзяоцзы добавляют не только свинину, но также петрушку, соевый соус и даже пекинскую капусту. Эти ингредиенты делают начинку более сочной.

Готовить традиционные пельмени можно по-разному: сварить, пожарить на сливочном масле или приготовить на пару.

Салат ю-шен

Рецепт этого салата на Новый год 2022, без сомнения, знает каждая китайская хозяйка. У этого блюда есть свой символизм: считается, что тот, кто съел в праздничную ночь ю-шен, будет успешным каждый из 365 дней в году.

Есть у салата и другая особенность – он может состоять буквально из чего угодно! Действительно, каждый добавляет в ю-шен то, что ему нравится, а количество ингредиентов в некоторых рецептах превышает 30! И, конечно же, у каждого продукта есть свое сакральное значение. Вам нужна удача? Добавляйте морковь. Хотите больше денег? Положите в салат красную рыбу. Желаете себе здоровья, молодости? Тогда в Вашей тарелке должна оказаться редька. Совсем не обязательно выкладывать на свое блюдо весь салат – каждый вправе выбрать только те продукты, которые ему нравятся.

Также в салат добавляют авокадо для получения нежных маслянистых ноток, огурец для свежести, болгарский перец и маринованный имбирь для пикантной остроты, грейпфрут для сладко-горьких акцентов. Соус включает лимонный сок, оливковое масло, сливовое вино.

Мясо

Китайцы выбирают преимущественно свинину, курицу или утку. Самое простое блюдо – это свинина в кисло-сладком соусе, которая позволяет прочувствовать истинную феерию вкуса, подаренную сочетанием азиатских специй.

Популярен и рецепт цыпленка по-китайски, который символизирует обновление, возрождение. В нем также используется множество специй: корица, гвоздика, тмин, имбирь, перец, бадьян, фенхель.

Мраморные яйца

Это отличный вариант закуски. Мраморные яйца китайцы едят и в другие дни, но, тем не менее, это блюдо обязательно для новогоднего стола: подкрашенные чаем и специями яйца символизируют золотые слитки.

Готовить блюдо очень просто. Сначала яйца отваривают до готовности, а затем легонько ударяют по скорлупе, чтобы получить трещинки. Далее яйца выкладывают в кастрюлю с черным чаем и специями, доводят до кипения, варят около получаса. А когда Вы снимите скорлупу, то увидите яйцо с причудливыми коричнево-золотистыми разводами.

Десерты

Сладкое – еще один обязательный компонент традиционного новогоднего застолья. Это может быть рисовое печенье или рисовый пирог, популярное печенье с предсказаниями, жареное мороженое или яблоки в карамели. Для начала яблоки буквально жарят в кляре, а затем обмакивают в карамель (масло, сахар), эффектно «припудривают» кунжутом.

Многие хозяйки угощают родных няньгао – кексы с добрым посланием высокого полета, достижения высоких вершин в новом году. Чаще всего их готовят из минимума ингредиентов – тростниковый сахар, клейкий рис (знаменует «склеивание» всех членов одной семьи), а также яйца, молоко, вода.

Помимо основных блюд на новогоднем столе много овощей (баклажаны, огурцы, перец, морковь), не стоит забывать и про лапшу. Из фруктов больше всего ценится манго и ананасы – их применяют в качестве ингредиентов для многих мясных и рыбных блюд, салатов.