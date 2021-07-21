Вкусное летнее рагу

Ингредиенты
- кабачки - 1 шт.
- патиссон - 1 шт.
- помидоры - 2 шт.
- фасоль стручковая - 100 гр.
- чеснок - 2-3 зубчика
- зелень - 10 гр.
- растительное масло - 20 мл.
- специи, соль
Рецепт приготовления
Стручковую фасоль почистите и порежьте кусочками длиной 1-1,5 сантиметра.
Патиссон порежьте небольшими кубиками.
Положите овощи на сковороду и обжаривайте на небольшом огне на растительном масле 3-5 минут.
Кабачок порежьте также небольшими кубиками, отправьте на сковороду.
Жарьте все помешивая около 5 минут, накрыв крышкой
Помидоры обдайте кипятком и снимите кожицу. мелко порежьте.
Добавьте к рагу.
Посолите и поперчите по вкусу.
Чеснок и зелень мелко порежьте.
Когда блюдо почти готово - добавьте чеснок и в самом конце приготовления - порезанную зелень.
Кушать подано!