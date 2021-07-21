Вкусное летнее рагу

Рецепт приготовления

Стручковую фасоль почистите и порежьте кусочками длиной 1-1,5 сантиметра.

Патиссон порежьте небольшими кубиками.

Положите овощи на сковороду и обжаривайте на небольшом огне на растительном масле 3-5 минут.

Кабачок порежьте также небольшими кубиками, отправьте на сковороду.

Жарьте все помешивая около 5 минут, накрыв крышкой

Помидоры обдайте кипятком и снимите кожицу. мелко порежьте.

Добавьте к рагу.

Посолите и поперчите по вкусу.

Чеснок и зелень мелко порежьте.

Когда блюдо почти готово - добавьте чеснок и в самом конце приготовления - порезанную зелень.

Кушать подано!