Вкусные пиоржки с грибами и картошкой

Приготовим начинку.

1 Мелко нарезать шампиньоны и лук.

2 На растительном масле обжарить лук. Затем добавить подготовленные грибы. Обжариваем до испарения жидкости.

3 Картофель отварить в подсоленной воде до готовности. Слить воду и приготовить картофельное пюре.

4 Перемешать картофельное пюре с обжаренными грибами. Соль перец добавляйте по вкусу.

Приготовим тесто.

5 Тёплую воду, сахар, дрожжи (если будете готовить из прессованных берите в 3 раза больше), размешать, накрыть салфеткой и оставить минут на 10, чтобы дрожжи активировались.

6 В чаше для замешивания теста смешать муку и соль. Сразу всю муку не добавляйте как указано в рецепте, муки может уйти чуть меньше или больше, в зависимости от качества муки и её влажности. Добавить дрожжевую смесь, растительное масло и замесить тесто.

Тесто для жарки пирожков не должно быть слишком крутым, тесто будет мягким и немного липнуть к рукам.

7 Тесто и миску смазать растительным маслом. Накрыть тесто полиэтиленовой пленкой и оставить в тепле примерно на 1 час. За это время тесто должно в два раза увеличиться в объеме.

8 Тесто готово. Можно переходить к приготовлению пирожков.

9 Тесто выкладываем на рабочую поверхность, чтобы тесто не липло, смазываем руки и рабочую поверхность растительным маслом. Делим тесто на равные части (примерно 14-16 шт, весом 50-55 г).Округляем каждый кусочек теста в шарик, прикрываем салфеткой или пленкой.

10 Каждый шарик раскатать в лепешку, при необходимости присыпайте стол и тесто мукой. На подготовленные лепешки выкладываем примерно по 1 ст. л. начинки.

Соединить края теста, хорошо защипнуть, формируя пирожок.

11 Выложить пирожки швом вниз на доску, присыпанной мукой на расстоянии друг от друга. Накрыть пленкой и оставить на расстойку на 15 минут.

12 Наливаем в глубокую сковороду растительное масло (можно жарить во фритюре), разогреваем, выкладываем пирожки швом вниз и жарим на среднем огне до золотистого цвета со всех сторон.

Горячие пирожки выкладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.

Кушать подано!