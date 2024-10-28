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Четыре вкуса

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Вкусные пиоржки с грибами и картошкой

Фото к рецепту: Жареные пирожки с картошкой и грибами

Ингредиенты

  • мука пшеничная - +/- 480 г
  • дрожжи сухие быстродействующие - 7 г
  • сахар - 1 ст.л.
  • соль - 1 ч.л.
  • вода тёплая - 300 мл
  • масло растительное - 30 мл.
  • начинка:
  • картофель - 500 г
  • грибы шампиньоны - 250 г
  • лук - 1 шт.
  • соль
  • перец,
  • растительное масло - 3 ст.л.
  • растительное масло для жарки пирожков
  • ! начинки у меня получилось на 24 пирожка.
  • если не будете готовить двойную порцию теста, уменьшайте количество ингредиентов.
  • картофель - 300 г
  • шампиньоны - 200 г
  • лук - 1 шт.

Пошаговый рецепт приготовления

Приготовим начинку.

1 Мелко нарезать шампиньоны и лук.

2 На растительном масле обжарить лук. Затем добавить подготовленные грибы. Обжариваем до испарения жидкости.

3 Картофель отварить в подсоленной воде до готовности. Слить воду и приготовить картофельное пюре.

4 Перемешать картофельное пюре с обжаренными грибами. Соль перец добавляйте по вкусу.

Приготовим тесто.

5 Тёплую воду, сахар, дрожжи (если будете готовить из прессованных берите в 3 раза больше), размешать, накрыть салфеткой и оставить минут на 10, чтобы дрожжи активировались.

6 В чаше для замешивания теста смешать муку и соль. Сразу всю муку не добавляйте как указано в рецепте, муки может уйти чуть меньше или больше, в зависимости от качества муки и её влажности. Добавить дрожжевую смесь, растительное масло и замесить тесто.

Тесто для жарки пирожков не должно быть слишком крутым, тесто будет мягким и немного липнуть к рукам.

7 Тесто и миску смазать растительным маслом. Накрыть тесто полиэтиленовой пленкой и оставить в тепле примерно на 1 час. За это время тесто должно в два раза увеличиться в объеме.

8 Тесто готово. Можно переходить к приготовлению пирожков.

9 Тесто выкладываем на рабочую поверхность, чтобы тесто не липло, смазываем руки и рабочую поверхность растительным маслом. Делим тесто на равные части (примерно 14-16 шт, весом 50-55 г).Округляем каждый кусочек теста в шарик, прикрываем салфеткой или пленкой.

10 Каждый шарик раскатать в лепешку, при необходимости присыпайте стол и тесто мукой. На подготовленные лепешки выкладываем примерно по 1 ст. л. начинки.

Соединить края теста, хорошо защипнуть, формируя пирожок.

11 Выложить пирожки швом вниз на доску, присыпанной мукой на расстоянии друг от друга. Накрыть пленкой и оставить на расстойку на 15 минут.

12 Наливаем в глубокую сковороду растительное масло (можно жарить во фритюре), разогреваем, выкладываем пирожки швом вниз и жарим на среднем огне до золотистого цвета со всех сторон.

Горячие пирожки выкладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.

Кушать подано!

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