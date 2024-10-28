Вкусные пиоржки с грибами и картошкой

Ингредиенты
- мука пшеничная - +/- 480 г
- дрожжи сухие быстродействующие - 7 г
- сахар - 1 ст.л.
- соль - 1 ч.л.
- вода тёплая - 300 мл
- масло растительное - 30 мл.
- начинка:
- картофель - 500 г
- грибы шампиньоны - 250 г
- лук - 1 шт.
- соль
- перец,
- растительное масло - 3 ст.л.
- растительное масло для жарки пирожков
- ! начинки у меня получилось на 24 пирожка.
- если не будете готовить двойную порцию теста, уменьшайте количество ингредиентов.
- картофель - 300 г
- шампиньоны - 200 г
- лук - 1 шт.
Пошаговый рецепт приготовления
Приготовим начинку.
1 Мелко нарезать шампиньоны и лук.
2 На растительном масле обжарить лук. Затем добавить подготовленные грибы. Обжариваем до испарения жидкости.
3 Картофель отварить в подсоленной воде до готовности. Слить воду и приготовить картофельное пюре.
4 Перемешать картофельное пюре с обжаренными грибами. Соль перец добавляйте по вкусу.
Приготовим тесто.
5 Тёплую воду, сахар, дрожжи (если будете готовить из прессованных берите в 3 раза больше), размешать, накрыть салфеткой и оставить минут на 10, чтобы дрожжи активировались.
6 В чаше для замешивания теста смешать муку и соль. Сразу всю муку не добавляйте как указано в рецепте, муки может уйти чуть меньше или больше, в зависимости от качества муки и её влажности. Добавить дрожжевую смесь, растительное масло и замесить тесто.
Тесто для жарки пирожков не должно быть слишком крутым, тесто будет мягким и немного липнуть к рукам.
7 Тесто и миску смазать растительным маслом. Накрыть тесто полиэтиленовой пленкой и оставить в тепле примерно на 1 час. За это время тесто должно в два раза увеличиться в объеме.
8 Тесто готово. Можно переходить к приготовлению пирожков.
9 Тесто выкладываем на рабочую поверхность, чтобы тесто не липло, смазываем руки и рабочую поверхность растительным маслом. Делим тесто на равные части (примерно 14-16 шт, весом 50-55 г).Округляем каждый кусочек теста в шарик, прикрываем салфеткой или пленкой.
10 Каждый шарик раскатать в лепешку, при необходимости присыпайте стол и тесто мукой. На подготовленные лепешки выкладываем примерно по 1 ст. л. начинки.
Соединить края теста, хорошо защипнуть, формируя пирожок.
11 Выложить пирожки швом вниз на доску, присыпанной мукой на расстоянии друг от друга. Накрыть пленкой и оставить на расстойку на 15 минут.
12 Наливаем в глубокую сковороду растительное масло (можно жарить во фритюре), разогреваем, выкладываем пирожки швом вниз и жарим на среднем огне до золотистого цвета со всех сторон.
Горячие пирожки выкладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.
Кушать подано!
Свежие комментарии