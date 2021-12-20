Готовим шоколадный торт за 7 минут в микроволновке

тесто для коржа:

220 гр. пшеничной муки (высшего сорта)

30 гр. какао (темного)

10 гр. разрыхлителя

130 гр. сахара

100 мл. растительного масла (рафинированного)

300 мл. теплой воды

щепотка ванилина

щепотка соли

шоколадный ганаш:

150 гр. шоколада

3-4 ст.л. растительного масла

+ любые дробленые орехи (у меня кешью) ~ 60-80 гр.

рецепт приготовления

Возьмите 220 гр. пшеничной муки высшего сорта, 30 гр. темного какао, 10 гр. разрыхлителя и просейте через сито.

Добавляем щепотку соли, щепотку ванилина, 130 гр. сахара, 100 мл растительного масла (рафинированного) и 300 мл теплой воды.

Тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков.

Берем силиконовую форму (у меня диаметр 22 см) и выливаем тесто.

Ставим в микроволновку на 7 минут (при мощности 900 Вт).

Если ваша микроволновка менее мощная, то время выпечки коржа регулируйте сами!

Готовность проверяйте деревянной шпажкой (из центра коржа она должна выходить сухой).

Вынимаем корж из формы на блюдо и даем остыть.

Готовим шоколадный ганаш.

Соединяем 150 гр. темного шоколада и 3 ст.л. растительного масла (рафинированного).

Растапливаем в микроволновке короткими импульсами, периодически перемешивая, чтобы шоколад не свернулся.

Далее, приблизительно 60-80 гр.

орехов (у меня кешью, можно любые) измельчаем любым удобным способом.

Соединяем с шоколадным ганашем и перемешиваем.

Покрываем получившейся смесью остывший шоколадный корж и убираем не на долго в холодильник (или в морозильник), чтобы ганаш "схватился".

Для удобства, я заранее застелила блюдо кусочками пергаментной бумаги, чтобы оно осталось чистым.