Готовим вкусный соус из крыжовника

Ингредиенты
крыжовник – 500 гр.
укроп – 30 гр.
чеснок – 100 гр.
острый сушеный перец – 3-5 гр.
соль – 15 гр.
сахар – 40-50 гр.
Рецепт приготовления
Крыжовник помыть, отрезать хвостики и измельчить в блендере.
Затем протереть получившуюся массу через сито.
Острый сушеный перец переложить в чашку и залить 1 столовой ложкой кипятка.
Дать настояться 10 минут.
Затем сложить в чашу измельчителя очищенный чеснок, мелко нарезанный укроп, острый перец, протёртый крыжовник, соль, сахар и измельчить.
Соус готов. У меня из 500 г. крыжовника получилось 400 г. соуса.
Раскладываем его по стерилизованным баночкам.
Хранить в прохладном месте.
Кушать подано!
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