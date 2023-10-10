Готовим вкусный соус из крыжовника

крыжовник – 500 гр.

укроп – 30 гр.

чеснок – 100 гр.

острый сушеный перец – 3-5 гр.

соль – 15 гр.

сахар – 40-50 гр.

Крыжовник помыть, отрезать хвостики и измельчить в блендере.

Затем протереть получившуюся массу через сито.

Острый сушеный перец переложить в чашку и залить 1 столовой ложкой кипятка.

Дать настояться 10 минут.

Затем сложить в чашу измельчителя очищенный чеснок, мелко нарезанный укроп, острый перец, протёртый крыжовник, соль, сахар и измельчить.

Соус готов. У меня из 500 г. крыжовника получилось 400 г. соуса.

Раскладываем его по стерилизованным баночкам.

Хранить в прохладном месте.

Кушать подано!