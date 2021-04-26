Куриное филе в горчично-чесночном маринаде

Пошаговый рецепт приготовления

Куриное филе вымойте и просушите. Чеснок пропустите через чеснодавку. Далее маринад – в отдельной емкости соедините растительное масло, горчичный порошок, паприку, соль, черный молотый перец, измельченный чеснок и хорошо перемешайте. Готовым маринадом обмажьте куриное филе со всех сторон и оставьте мариноваться на столе 30 минут.

Филе заворните в фольгу, поместите на противень и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Выключите духовку и дайте филе полностью остыть. Оно получается очень вкусным и нежным, упругое снаружи и сочное и мягкое внутри.

Прекрасно подойдет для бутербродов, салатов, в качестве нарезки на праздничный стол. Кушать подано!