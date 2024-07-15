Острая закуска из кабачков в медовом маринаде

Ингредиенты
кабачки - 2 шт. (небольшие)
соль - 2 ч.л.
болгарский красный перец - ½ шт.
перец красный жгучий - 15-20 г
чеснок - 2 зубчика (большие)
петрушка - 15 г
молотый кориандр - 1 ч.л.
вода - 60 мл
мед - 80 г
лимонный сок - 2 ст.л.
растительное масло - 50 мл
гастрономическое масло кардамон - 1 ст.
Рецепт приготовления
Кабачки лучше брать молодые, разрезаем их на 3 части и топом каждую часть разрезаем на 4 брусочка.
Кабачки складываем в миске, солим, перемешиваем и откидываем на дуршлаг, чтобы стекала вся жидкость.
Оставляем на 30 минут.
Тем временем нарезаем небольшой соломкой красный болгарский перец и красный жгучий перец, только предварительно удалите из него семена.
Мелко нарезаем петрушку, а чеснок нарезаем кольцами.
Через 30 минут кабачки промакиваем бумажными полотенцами, нужно чтобы они были сухие.
На среднем огне разогреваем сковороду с растительным маслом (половина от общего количества) и обжариваем кабачки со всех сторон до золотистого цвета.
Обжаренные кабачки выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла.
Готовим маринад: в сковороду отправляем воду, лимонный сок, мед, вторую половину (от общего количества) растительное масло, гастрономическое масло Кардамон и молотый кориандр, перемешиваем и даем закипеть, с момента закипания провариваем на небольшом огне около 4 минут.
Затем в сковороду отправляем нарезанные два вида перца, чеснок и петрушку, прогреваем около 1 минуты.
Далее добавляем обжаренные кабачки, перемешиваем и прогреваем все это около 4-5 минут.
Кабачки в маринаде перекладываем в емкость, даем остыть до комнатной температуры, затем накрываем крышкой и ставим в холодильник на 2-3 часа.
Закуска подается в холодном виде.
Кушать подано!
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