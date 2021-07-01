Освежающий домашний квас всего за три часа

Рецепт приготовления

Налейте холодную вода в банку, добавьте цикорий.

Добавляем также сахар и лимонную кислоту.

Регулируйте количество сазхра сами, отталкиваясь от вкусовых предпочтений.

Если же используете указанное кол-во ингредиента, получится в меру сладкий квас

Добавьте дрожжи.

Можно положитьа изюм, но это необязательно.

Дацте настояться на 3 часа при комнатной температуре, а затем убирите в холод.