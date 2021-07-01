Освежающий домашний квас всего за три часа

Ингредиенты
- холодная кипяченая вода - 1,5 л.
- цикорий 1,5 - 2 ст.л.
- сахар - 5 - 6 ст.л.
- лимонная кислота - 0,5 ч.л.
- сухие дрожжи - 0,5 ч.л.
- изюм
Рецепт приготовления
Налейте холодную вода в банку, добавьте цикорий.
Добавляем также сахар и лимонную кислоту.
Регулируйте количество сазхра сами, отталкиваясь от вкусовых предпочтений.
Если же используете указанное кол-во ингредиента, получится в меру сладкий квас
Добавьте дрожжи.
Можно положитьа изюм, но это необязательно.
Дацте настояться на 3 часа при комнатной температуре, а затем убирите в холод.
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