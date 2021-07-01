Четыре вкуса

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Освежающий домашний квас всего за три часа

Фото к рецепту: Домашний квас за 3 часа

Ингредиенты

  • холодная кипяченая вода - 1,5 л.
  • цикорий 1,5 - 2 ст.л.
  • сахар - 5 - 6 ст.л.
  • лимонная кислота - 0,5 ч.л.
  • сухие дрожжи - 0,5 ч.л.
  • изюм

Рецепт приготовления

Налейте холодную вода в банку, добавьте цикорий.

Добавляем также сахар и лимонную кислоту.

Регулируйте количество сазхра сами, отталкиваясь от вкусовых предпочтений.

Если же используете указанное кол-во ингредиента, получится в меру сладкий квас

Добавьте дрожжи.

Можно положитьа изюм, но это необязательно.

Дацте настояться на 3 часа при комнатной температуре, а затем убирите в холод.

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