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Четыре вкуса

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Вкусный пирог из яблок на сковороде

Фото к рецепту: Яблочный пирог в сковороде

Ингредиенты

  • яйца 2 шт
  • сахар 3 ст.л.
  • ванильный сахар 1 ч.л.
  • соль щепотка
  • сметана 3 ст.л.
  • растительное масло 2 ст.л.
  • разрыхлитель 1 ч.л.
  • сливочное масло 15 гр
  • сахарная пудра 1 ст.л.
  • яблоки 3 шт.

Пошаговый рецепт приготовления

Для приготовления этого вкусного рецепта нам понадобится два куриных яйца, вбиваем их в миску, добавляем три столовые ложки сахара, 1/4 чайной ложки соли для баланса вкуса, а для аромата добавляем одну чайную ложку ванильного сахара, хорошенько перемешиваем яйца с сахаром до растворения сахара.

Процесс занимает буквально 2-3 минуты, для того чтобы проверить, не осталось ли крупинок сахара, окунаю пальчик в яйца и перетираю, добавляем три столовые ложки сметаны 15% жирности, вливаем 2 столовые ложки рафинированного растительного масла, перемешиваем, в полученную массу просеиваем 150 г муки.

Добавляем одну чайную ложку с горкой разрыхлителя, замешиваем тесто, сначала венчиком, затем лопаткой, вот такое густое тягучее тесто должно получиться, отставляем тесто в сторону, займёмся яблочками, три яблока хорошо промываем, очищаем.

Удаляем сердцевину, затем каждую половинку яблока нарезаем на дольки, затем на кубики, добавляем яблочки в тесто, хорошенько перемешиваем, чтобы каждое яблочко было покрыто тестом, дно и бока сковороды диаметром 28 см смазываем 10 граммами размягченного сливочного масла, переливаем тесто и равномерно распределяем. 

Накрываем пирог крышкой, отправляем сковороду на огонь, выпекать будем на самом маленьком огне в течение 25-30 минут, периодически необходимо открывать пирог и протирать насухо крышку, у меня прошло 25 минут, верх пирога уже стал плотным и сухим, пальчик к нему не прилипает, накрываем пирог тарелкой, переворачиваем, теперь сковороду смазываем ещё 5 граммами сливочного масла и опускаем пирог непрожаренной стороной.

Накрываем пирог крышкой и так также на самом маленьком огне выпекаем ещё 5-10 минут, переворачиваем пирог, вот так выглядит пирог с нижней стороны, готовность пирога проверяем шпажкой, если она сухая и без комочков теста, значит пирог пропёкся, посыпаем сахарной пудрой, даем пирогу немного остыть, нарезаем на порционные кусочки и наслаждаемся! 

Кушать подано!

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