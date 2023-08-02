Рецепт классического харчо в мультиварке

Ингредиенты
говядина - 400 гр.
рис - 100 гр.
ткемали - 50 мл.
томатная паста - 70 гр.
лук - 150 гр.
морковь - 100 гр.
хмели-сунели - 10 гр.
грецкий орех - 40 гр.
чеснок - 10 гр.
соль - 3 ч.л.
вода - 2 литра
фото рецепта
1. Для комфортной готовки приготовим все продукты.
2. Шинкуем лук и морковь. Говядину режим кубиками (соломкой или как угодно). Мелко-мелко режем чеснок и грецкий орех.
3. Отправляем в чашу воду и говядину (для аромата можно отправить и лишнюю луковицу) - Режим "Тушение" (t-110C) 50 минут.
4. Бульон процедить, мясо достать (лишнюю луковицу выбросить). В чашу отправляем масло, чеснок, лук и морковь - Режим «Жарка» (t-160C) 10 минут. (Не забываем перемешивать каждые 2-3 минуты.)
5. Добавляем в чашу мясо, пасту, ткемали, рис, бульон, специи и грецкий орех — Режим «Тушение» (t-110C) 30 минут.
Кушать подано!
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