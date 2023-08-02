Четыре вкуса

309 287 подписчиков

Свежие комментарии

  • Анатолий Рыжакин
    "...А сахар, соль и даже крахмал, чисто в коммерческих целях, называют "белой смертью"..)..." - Согласен с Вами. Это ...Всё, что вы хотел...
  • Николай Лукьянов
    Сгнить то оно не сгниёт, не успеет. А вот всё остальное......, это чисто реклама для 'типа' спортивного питания и не ...Экстремально вкус...
  • Владимир Алтайцев
    Фу, какая  бредятина, давно  уже опровергнутая  опытами - клали  мясо  под седло и оно там превращалось в стейк. Оно ...Экстремально вкус...

Рецепт классического харчо в мультиварке

Фото к рецепту: Классический харчо — рецепт вкусного супчика в мультиварке

Ингредиенты

говядина - 400 гр.

рис - 100 гр.

ткемали - 50 мл.

томатная паста - 70 гр.

лук - 150 гр.

морковь - 100 гр.

хмели-сунели - 10 гр.

грецкий орех - 40 гр.

чеснок - 10 гр.

соль - 3 ч.л.

вода - 2 литра

фото рецепта

Классический харчо — рецепт вкусного супчика в мультиварке: шаг 1
1. Для комфортной готовки приготовим все продукты.
Классический харчо — рецепт вкусного супчика в мультиварке: шаг 2
2. Шинкуем лук и морковь. Говядину режим кубиками (соломкой или как угодно). Мелко-мелко режем чеснок и грецкий орех.
Классический харчо — рецепт вкусного супчика в мультиварке: шаг 3
3. Отправляем в чашу воду и говядину (для аромата можно отправить и лишнюю луковицу) - Режим "Тушение" (t-110C) 50 минут.
Классический харчо — рецепт вкусного супчика в мультиварке: шаг 4
4. Бульон процедить, мясо достать (лишнюю луковицу выбросить). В чашу отправляем масло, чеснок, лук и морковь - Режим «Жарка» (t-160C) 10 минут. (Не забываем перемешивать каждые 2-3 минуты.)
Классический харчо — рецепт вкусного супчика в мультиварке: шаг 5
5. Добавляем в чашу мясо, пасту, ткемали, рис, бульон, специи и грецкий орех — Режим «Тушение» (t-110C) 30 минут.
Классический харчо — рецепт вкусного супчика в мультиварке: шаг 6
Кушать подано!
Ссылка на первоисточник
обедхарчосупыГОТОВИМ ВКУСНОрецептыприготовлениезавтракужинСУПвкусно

Картина дня

наверх