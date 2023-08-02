Рецепт классического харчо в мультиварке

говядина - 400 гр.

рис - 100 гр.

ткемали - 50 мл.

томатная паста - 70 гр.

лук - 150 гр.

морковь - 100 гр.

хмели-сунели - 10 гр.

грецкий орех - 40 гр.

чеснок - 10 гр.

соль - 3 ч.л.

вода - 2 литра

1. Для комфортной готовки приготовим все продукты.

2. Шинкуем лук и морковь. Говядину режим кубиками (соломкой или как угодно). Мелко-мелко режем чеснок и грецкий орех.

3. Отправляем в чашу воду и говядину (для аромата можно отправить и лишнюю луковицу) - Режим "Тушение" (t-110C) 50 минут.

4. Бульон процедить, мясо достать (лишнюю луковицу выбросить). В чашу отправляем масло, чеснок, лук и морковь - Режим «Жарка» (t-160C) 10 минут. (Не забываем перемешивать каждые 2-3 минуты.)

5. Добавляем в чашу мясо, пасту, ткемали, рис, бульон, специи и грецкий орех — Режим «Тушение» (t-110C) 30 минут.