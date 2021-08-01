Пирог из кабачков на сковороде

Рецепт приготовления

Для пирога нужно 6 листов лаваша.

1. Натираю кабачки на крупной терке.

Шкурку не удаляю если кабачки молоденькие и очень нежные.

2. Нужно избавить мякоть от лишней жидкости простым обычным способом.

Солим мякоть и ждем 10-15 минут.

Весь лишний сок сливаем и отжимаем нежную кабачковую мякоть.

3. К кабачкам добавляем мелко нарезанный укроп, нарезанный зеленый лук и 1 ч. л. сушеного молотого чеснока.

4. Нарезаем помидоры кружочками толщиной в несколько мм.

5. Сыр натираем на терке.

6. Яйца взбиваем в миске с щепоткой соли.

7. Берем сковороду и готовим пирог на плите.

Смазываем поверхность сковороды сливочным маслом и добавляем немного растительного, чтобы сливочное масло не пригорало.

Выливаем немного взбитого яйца.

Укладываем сверху один круг лаваша, чтобы лаваш соединился с яичной массой и выключаем огонь.

8. Выкладываем сначала слой из кабачка и тертого сыра, затем накрываем все это листом лаваша.

Теперь выкладываем второй слой из нарезанных помидор и тертого сыра.

Накрываем все это вторым листом лаваша.

И таким образом чередуем до самого верха.

Получается 3 слоя из кабачков и 2 слоя из помидор.

Присыпаю каждый слой сыром.

9. Накрываем крышкой ровно на 10 минут и готовим на небольшом огне, чтобы низ пирога не подгорел.

10. Когда низ схватился нужно аккуратно перевернуть пирог на другую сторону.

Готовим еще 10 минут под крышкой.

Нарезайте пирог когда он немного остынет.

После остывания он хорошо держит форму.

Вкусный даже в холодном виде. Приятного аппетита!