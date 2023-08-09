Летний холодный суп из свеклы

Ингредиенты
- зеленый лук – 1 пучок
- укроп -1/2 пучка
- свекла-2 шт
- огурец свежий – 3-4 шт
- яйца – 3 шт
- куриное будро – 1 шт
- кефир -800 мл
- йогурт – 3 ст.л.
- горчица -1/2 ч.л.
- соль
- черный перец
- минеральная газированная вода – 200-300 мл
Рецепт приготовления
Для начала мелко нарежем один пучок зелёного лука,
отправляем в миску. также мелко нарезаем пол пучка укропа,
добавляем к луку,
добавляем пол чайной ложки соли и хорошенько перемешиваем зелень, оставляем ее чтобы зелень пустила сок, так блюдо получится еще более ароматным и вкусным.
Тем временем на мелкой терке натрем 2 отваренные до готовности свеклы, по желанию свеклу можно запечь, так она получается еще более вкусной,
отправляем свеклу в кастрюлю.
Для того чтобы сохранить яркий цвет свеклы и придать блюду кислинку выдавливаем 2 столовые ложки лимонного сока,
добавляем к свекле и перемешиваем.
мелким кубиком нарезаем 3-4 свежих огурца, в зависимости от размера огурцов,
отправляем в кастрюлю. также мелким кубиком нарезаем 3 отваренных вкрутую яйца,
добавляем к остальным ингредиентам, для сытности супа добавляем в блюдо мяско, у меня сегодня отварное куриное бедрышко в подсоленной воде до готовности, нарезаем небольшим кубиком. Также можно использовать любое мясо на ваш вкус, свинину, говядину отварную или запеченную, либо просто подать суп с мясной нарезкой,
добавляем мясо в кастрюлю, добавляем зелень, теперь вливаем 800 миллилитров хорошо охлажденного кефира.
Приготовим заправку, нам понадобится 3 столовые ложки густого йогурта, пол чайной ложки горчицы, добавляем соль по вкусу, соль добавляем с учетом того, что зелень мы уже солили, и черный перец, перемешиваем,
добавляем заправку,
перемешиваем.
Вливаем 200-300 миллилитров минеральной газированной воды, в зависимости от того насколько густой вы хотите свекольный суп. Обязательно даем настояться супу 1-2 часа в холодильнике. Холодник с сочной свеклой и ароматной зеленью готов, подаем к столу обязательно со сметанкой.
Свежие комментарии