Четыре вкуса

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Летний холодный суп из свеклы

Фото к рецепту: Холодный суп со свеклой

Ингредиенты

  • зеленый лук – 1 пучок
  • укроп -1/2 пучка
  • свекла-2 шт
  • огурец свежий – 3-4 шт
  • яйца – 3 шт
  • куриное будро – 1 шт
  • кефир -800 мл
  • йогурт – 3 ст.л.
  • горчица -1/2 ч.л.
  • соль
  • черный перец
  • минеральная газированная вода – 200-300 мл

Рецепт приготовления

Для начала мелко нарежем один пучок зелёного лука,

отправляем в миску. также мелко нарезаем пол пучка укропа,

добавляем к луку,

добавляем пол чайной ложки соли и хорошенько перемешиваем зелень, оставляем ее чтобы зелень пустила сок, так блюдо получится еще более ароматным и вкусным.

Тем временем на мелкой терке натрем 2 отваренные до готовности свеклы, по желанию свеклу можно запечь, так она получается еще более вкусной,

отправляем свеклу в кастрюлю.

Для того чтобы сохранить яркий цвет свеклы и придать блюду кислинку выдавливаем 2 столовые ложки лимонного сока,

добавляем к свекле и перемешиваем.

мелким кубиком нарезаем 3-4 свежих огурца, в зависимости от размера огурцов,

отправляем в кастрюлю. также мелким кубиком нарезаем 3 отваренных вкрутую яйца,

добавляем к остальным ингредиентам, для сытности супа добавляем в блюдо мяско, у меня сегодня отварное куриное бедрышко в подсоленной воде до готовности, нарезаем небольшим кубиком. Также можно использовать любое мясо на ваш вкус, свинину, говядину отварную или запеченную, либо просто подать суп с мясной нарезкой,

добавляем мясо в кастрюлю, добавляем зелень, теперь вливаем 800 миллилитров хорошо охлажденного кефира.

Приготовим заправку, нам понадобится 3 столовые ложки густого йогурта, пол чайной ложки горчицы, добавляем соль по вкусу, соль добавляем с учетом того, что зелень мы уже солили, и черный перец, перемешиваем,

добавляем заправку,

перемешиваем.

Вливаем 200-300 миллилитров минеральной газированной воды, в зависимости от того насколько густой вы хотите свекольный суп. Обязательно даем настояться супу 1-2 часа в холодильнике. Холодник с сочной свеклой и ароматной зеленью готов, подаем к столу обязательно со сметанкой.

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