Четыре вкуса

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Рецепт смузи из клубники и кефира

Фото к рецепту: Смузи клубничный на кефире

Ингредиенты

  • кефир - 100-150 мл.
  • банан - 1 шт.
  • клубничное пюре - 80-100 гр.
  • финики - 5 шт.
  • льняное молотое семя - 1 ч.л.

Фото рецепта

Смузи клубничный на кефире: шаг 1
1. Можно использовать свежие ягоды или перетёртую клубнику с небольшим количеством сахара из заморозки как у меня.
Смузи клубничный на кефире: шаг 2
2. Бананы тоже здесь из заморозки для летних напитков,можно свежие.
Смузи клубничный на кефире: шаг 3
3. Соединить клубничное пюре,бананы и нарезанные финики.
Смузи клубничный на кефире: шаг 4
4. Влить домашний кефир. У меня не густой. Получается из разного молока разной густоты и жирности.
Смузи клубничный на кефире: шаг 5
5. Готовлю кефир из кефирного грибка. Такое количество заквашивает кружку молока за полдня.
Смузи клубничный на кефире: шаг 6
6. Взбить блендером,добавив ложку льняного семени. Перемалываю партиями для смузи.
Смузи клубничный на кефире: шаг 7
7. Разлить по стаканам.
Смузи клубничный на кефире: шаг 8
8. Если используйте свежие ягоды и банан,смузи лучше охладить.
Смузи клубничный на кефире: шаг 9
9. Украсить семенами льна и подавать.
Смузи клубничный на кефире: шаг 10
Пить подано!
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