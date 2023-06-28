Рецепт смузи из клубники и кефира

1. Можно использовать свежие ягоды или перетёртую клубнику с небольшим количеством сахара из заморозки как у меня.

2. Бананы тоже здесь из заморозки для летних напитков,можно свежие.

3. Соединить клубничное пюре,бананы и нарезанные финики.

4. Влить домашний кефир. У меня не густой. Получается из разного молока разной густоты и жирности.

5. Готовлю кефир из кефирного грибка. Такое количество заквашивает кружку молока за полдня.

6. Взбить блендером,добавив ложку льняного семени. Перемалываю партиями для смузи.

7. Разлить по стаканам.

8. Если используйте свежие ягоды и банан,смузи лучше охладить.

9. Украсить семенами льна и подавать.