Торт из творога без выпечки с мандаринами и сочной ягодой

Рецепт приготовления

Выливаем в небольшой сотейник триста миллилитров холодного молока, после чего высыпаем в него тридцать пять граммов желатина и хорошо перемешиваем все ингредиенты, затем отставляем сотейник для набухания желатина на пятнадцать-двадцать минут.

Выкладываем в объемную миску двести пятьдесят граммов творога, затем высыпаем в нее двести граммов сахара, выкладываем триста пятьдесят граммов сметаны, высыпаем одну чайную ложку ванильного сахара и перетираем блендером до однородной творожной массы.

Выкладываем в миску с приготовленной творожной массой триста пятьдесят граммов свежемороженой жимолости и перетираем все ингредиенты блендером до однородной творожно-ягодной массы. Ставим сотейник с набухшим желатином на плиту и постоянно перемешивая растворяем желатин не доводя до кипения на малой температуре плиты.

Выкладываем в сотейник с желатином три-четыре чайных ложки творожно-ягодной массы и перемешиваем, после чего выливаем в общую миску и очень хорошо перемешиваем все ингредиенты до однородной массы.

Смазываем подходящую форму небольшим количеством растительного масла, затем выкладываем в нее половину творожной массы и дольки очищенных мандаринов, после чего выкладываем в форму пятьдесят граммов мелко разломанного крекера.

Выкладываем в форму оставшуюся творожную массу и дольки очищенных мандаринов, затем выкладываем в нее пятьдесят граммов мелко разломанного крекера и придавливаем его ложкой, после чего убираем форму в холодильник на три часа, или морозильную камеру на тридцать минут.

По прошествии времени достаем торт из холодильника и освобождаем его от формы, после чего украшаем сверху растопленным белым шоколадом с добавлением молока и пищевого красителя. Нарезаем приготовленный торт порционными кусочками, которые затем выкладываем на тарелки и подаем к столу.

Кушать подано!