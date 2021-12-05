Четыре вкуса

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Торт из творога без выпечки с мандаринами и сочной ягодой

Фото к рецепту: Творожный торт без выпечки с сочной ягодой и мандаринами

Ингредиенты

  • на рецепт приготовления:
  • молоко 300 мл.
  • желатин 35 гр.
  • творог 250 гр.
  • сметана 350 гр.
  • сахар 200 гр.
  • ванильный сахар 1 ч.л.
  • свежемороженая жимолость 350 гр.
  • мандарины 3 шт.
  • растительное масло 1 ч.л.
  • печенье крекер 100 гр.
  • для украшения торта:
  • белый шоколад 50 гр.
  • молоко 1 ст.л.
  • краситель .

Рецепт приготовления

Выливаем в небольшой сотейник триста миллилитров холодного молока, после чего высыпаем в него тридцать пять граммов желатина и хорошо перемешиваем все ингредиенты, затем отставляем сотейник для набухания желатина на пятнадцать-двадцать минут.

Выкладываем в объемную миску двести пятьдесят граммов творога, затем высыпаем в нее двести граммов сахара, выкладываем триста пятьдесят граммов сметаны, высыпаем одну чайную ложку ванильного сахара и перетираем блендером до однородной творожной массы.

Выкладываем в миску с приготовленной творожной массой триста пятьдесят граммов свежемороженой жимолости и перетираем все ингредиенты блендером до однородной творожно-ягодной массы. Ставим сотейник с набухшим желатином на плиту и постоянно перемешивая растворяем желатин не доводя до кипения на малой температуре плиты.

Выкладываем в сотейник с желатином три-четыре чайных ложки творожно-ягодной массы и перемешиваем, после чего выливаем в общую миску и очень хорошо перемешиваем все ингредиенты до однородной массы.

Смазываем подходящую форму небольшим количеством растительного масла, затем выкладываем в нее половину творожной массы и дольки очищенных мандаринов, после чего выкладываем в форму пятьдесят граммов мелко разломанного крекера.

Выкладываем в форму оставшуюся творожную массу и дольки очищенных мандаринов, затем выкладываем в нее пятьдесят граммов мелко разломанного крекера и придавливаем его ложкой, после чего убираем форму в холодильник на три часа, или морозильную камеру на тридцать минут.

По прошествии времени достаем торт из холодильника и освобождаем его от формы, после чего украшаем сверху растопленным белым шоколадом с добавлением молока и пищевого красителя. Нарезаем приготовленный торт порционными кусочками, которые затем выкладываем на тарелки и подаем к столу.

Кушать подано!

Фото рецепта

Творожный торт без выпечки с сочной ягодой и мандаринами: фото шаг 1Творожный торт без выпечки с сочной ягодой и мандаринами: фото шаг 2Творожный торт без выпечки с сочной ягодой и мандаринами: фото шаг 3Творожный торт без выпечки с сочной ягодой и мандаринами: фото шаг 4Творожный торт без выпечки с сочной ягодой и мандаринами: фото шаг 5Творожный торт без выпечки с сочной ягодой и мандаринами: фото шаг 6Творожный торт без выпечки с сочной ягодой и мандаринами: фото шаг 7Творожный торт без выпечки с сочной ягодой и мандаринами: фото шаг 8Творожный торт без выпечки с сочной ягодой и мандаринами: фото шаг 9

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