20 кухонных гаджетов, которые облегчат вам жизь и поднимут настроение

Каждая хозяйка проводит на кухне достаточно много времени. Так почему бы не сделать монотонный процесс более увлекательным и простым? На Aliexpress можно купить практически любые товары для кухни от удобной чеснокодавки до формочек для мастики.

1.Формочки для лепки пельменей и вареников

За считанные минуты можно налепить пельмени для всей семьи.

2. Силиконовые прихватки для горячих блюд

Теперь ваши руки всегда будут защищены во время готовки!

3. Термостойкая подставка с регулируемым размером

Очень удобная вещица для кухни!

4. Многофункциональная открывашка для банок

Удобный и стильный аксессуар, с помощью которого можно легко и быстро открывать крышки бутылок и банок разного размера.

5. Силиконовая форма для вафель

Порадуйте себя и своих близким приятным ароматом свежеиспеченных вафель.

6. Баночки для специй с искусственными деревьями

Такие баночки поднимут вам настроение даже в самую пасмурную погоду.

7. Графин с отсеком для льда

Благодаря наличию отдельного отсека для льда вы сможете охлаждать напиток, не разбавляя его.

8. Антибактериальные коврики для холодильника

Водонепроницаемые коврики, которые к тому же легко мыть.

9. Формы для украшения торта мастикой

Формочки для приготовления кулинарных шедевров.

10. Защитное покрытие для плиты

Защищает от загрязнений и царапин. Настоящий подарок для хозяек!

11. Кисточка с емкостью для масла

Незаменимый помощник на кухне!



12. Силиконовый коврик для выпечки

Поможет начинающим кулинарам сделать правильные замеры пирогов.

13. Трафарет для кофе

Для всех любителей бодрящего напитка.

14. Приспособление для быстрого приготовления пончиков

Аксессуар, который не занимает много места и позволяет сделать пончики на всю семью за считанные минуты.

15. Подвесные карманы для раковины

Повесив карманы на смеситель, вы получите удобное место для хранения губки для мытья посуды, моющего средства, мочалки и других кухонных мелочей.

16. Терка, которая защитит ваши нежные ручки

17. Удобное приспособление для чистки рыбы

Скажем «Да» чистой кухне!

18. Цепочка для чистки слива

Простое средство, которое поможет очистить слив в раковине.

19. Ложка-дуршлаг

Простой, но нужный кухонный инструмент, который позволяет черпать, процеживать и сразу же сервировать любые продукты прямо из горячей кастрюли.

20. Кондитерские насадки

Насадки помогут создать настоящие шедевры при украшении торта, блинчиков и других сладостей.