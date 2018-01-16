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20 кухонных гаджетов, которые облегчат вам жизь и поднимут настроение

Каждая хозяйка проводит на кухне достаточно много времени. Так почему бы не сделать монотонный процесс более увлекательным и простым? На Aliexpress можно купить практически любые товары для кухни от удобной чеснокодавки до формочек для мастики.

1.Формочки для лепки пельменей и вареников

За считанные минуты можно налепить пельмени для всей семьи.

20 кухонных гаджетов, которые облегчат вам жизь и поднимут настроение

2. Силиконовые прихватки для горячих блюд

Теперь ваши руки всегда будут защищены во время готовки!

20 кухонных гаджетов, которые облегчат вам жизь и поднимут настроение

3. Термостойкая подставка с регулируемым размером

Очень удобная вещица для кухни!

20 кухонных гаджетов, которые облегчат вам жизь и поднимут настроение

4. Многофункциональная открывашка для банок

Удобный и стильный аксессуар, с помощью которого можно легко и быстро открывать крышки бутылок и банок разного размера.

20 кухонных гаджетов, которые облегчат вам жизь и поднимут настроение

5. Силиконовая форма для вафель

Порадуйте себя и своих близким приятным ароматом свежеиспеченных вафель.

20 кухонных гаджетов, которые облегчат вам жизь и поднимут настроение

6. Баночки для специй с искусственными деревьями

Такие баночки поднимут вам настроение даже в самую пасмурную погоду.

20 кухонных гаджетов, которые облегчат вам жизь и поднимут настроение

7. Графин с отсеком для льда

Благодаря наличию отдельного отсека для льда вы сможете охлаждать напиток, не разбавляя его.

20 кухонных гаджетов, которые облегчат вам жизь и поднимут настроение

8. Антибактериальные коврики для холодильника

Водонепроницаемые коврики, которые к тому же легко мыть.

20 кухонных гаджетов, которые облегчат вам жизь и поднимут настроение

9. Формы для украшения торта мастикой

Формочки для приготовления кулинарных шедевров.

20 кухонных гаджетов, которые облегчат вам жизь и поднимут настроение

10. Защитное покрытие для плиты

Защищает от загрязнений и царапин. Настоящий подарок для хозяек!

20 кухонных гаджетов, которые облегчат вам жизь и поднимут настроение

11. Кисточка с емкостью для масла

Незаменимый помощник на кухне!
20 кухонных гаджетов, которые облегчат вам жизь и поднимут настроение

12. Силиконовый коврик для выпечки

Поможет начинающим кулинарам сделать правильные замеры пирогов.

20 кухонных гаджетов, которые облегчат вам жизь и поднимут настроение

13. Трафарет для кофе

Для всех любителей бодрящего напитка.

20 кухонных гаджетов, которые облегчат вам жизь и поднимут настроение

14. Приспособление для быстрого приготовления пончиков

Аксессуар, который не занимает много места и позволяет сделать пончики на всю семью за считанные минуты.

20 кухонных гаджетов, которые облегчат вам жизь и поднимут настроение

15. Подвесные карманы для раковины

Повесив карманы на смеситель, вы получите удобное место для хранения губки для мытья посуды, моющего средства, мочалки и других кухонных мелочей.

20 кухонных гаджетов, которые облегчат вам жизь и поднимут настроение

16. Терка, которая защитит ваши нежные ручки

20 кухонных гаджетов, которые облегчат вам жизь и поднимут настроение

17. Удобное приспособление для чистки рыбы

Скажем «Да» чистой кухне!

20 кухонных гаджетов, которые облегчат вам жизь и поднимут настроение

18. Цепочка для чистки слива

Простое средство, которое поможет очистить слив в раковине.

20 кухонных гаджетов, которые облегчат вам жизь и поднимут настроение

19. Ложка-дуршлаг

Простой, но нужный кухонный инструмент, который позволяет черпать, процеживать и сразу же сервировать любые продукты прямо из горячей кастрюли.

20 кухонных гаджетов, которые облегчат вам жизь и поднимут настроение

20. Кондитерские насадки

Насадки помогут создать настоящие шедевры при украшении торта, блинчиков и других сладостей.

20 кухонных гаджетов, которые облегчат вам жизь и поднимут настроение

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