Четыре вкуса

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Полезный торт с орехами, семечками, сухофруктами и тыквой без выпечки

Этот невероятно вкусный полезный торт с орехами, семечками и сухофруктами – один из наших любимых десертов. Он готовится без муки, сахара и глютена. Конечно, диетическим его не назовешь, но один кусочек такого десерта вам точно не навредит.

Полезный торт с орехами, семечками, сухофруктами и тыквой без выпечки

Грецкие орехи необходимо тщательно перебрать. Те, что поражены черными пятнами, нужно выбросить – горькие, они испортят вкус торта.

Торт получится действительно полезным, если использовать сырые орехи и семечки. Они содержат больше витаминов и микроэлементов. Обдайте их кипятком, промойте и обсушите. Лучше это делать заранее.

Блюда, в составе которых входит размоченный изюм, хранят не больше двух дней в холодильнике, так как он быстро начинает бродить.

Ингредиенты:

  • грецкий орех – 50 г
  • семечки подсолнечника – 40 г
  • семечки тыквы – 15 г
  • изюм — 40 г
  • тыква — 450 г (можно заменить на банан, манго, хурму)
  • цедра апельсина — 1/4 ч ложки
  • мед — 1 ст ложка
  • кокосовое масло — 50 г
  • кокосовая мука — 50 г (можно перемолоть кокосовую стружку)
  • какао масло — 20 г
  • банан — 80 г
  • кардамон — щепотка
  • соль — щепотка

КБЖУ на 100 грамм: 231.08 / 4.6 / 17.01 / 16.76

Как готовить полезный торт:

Тыкву (лучше брать мускусную, она слаще) нарежьте кубиком 2х2 см и запеките в духовке или в мультиварке до мягкого состояния.

Если будете готовить из банана, манго или хурмы, то их запекать не надо.

Изюм обдайте кипятком и замочите в питьевой воде на 3 часа, затем слейте воду и обсушите сухофрукты.

Приготовьте разъемную форму 16 см и еще одну форму с диаметром, на 1-1,5 см меньше чем та, в которой будем собирать торт.

Половину всей запеченной тыквы превратите в пюре толкушкой для картофеля. Добавьте к ней мед и цедру апельсина, равномерно распределите пюре в форме меньшего диаметра и отправьте в морозилку на 3-4 часа. Должен получиться корж-льдина.

Полезный торт с орехами, семечками, сухофруктами и тыквой без выпечки

Заготовленные грецкие орехи, семечки тыквы и подсолнечника переложите в блендер с S-образным лезвием и перебейте до состояния мелкой крошки.

Добавьте к ним размоченный изюм, молотый кардамон и соль.

В итоге должна получиться липкая масса, которую надо ровным слоем распределить по дну формы. Немного ореховой массы надо отложить, чтобы сделать шарики чтобы оформит наш полезный торт.

Полезный торт с орехами, семечками, сухофруктами и тыквой без выпечки

Будет очень удобно, если дно в разъемной форме заменить на специальную подложку из золотистого ламинированного картона, которые продаются в магазинах для кондитеров. Потом останется только снять бортики, а торт уже будет на подложке, на которой можно его подавать.

Кокосовое масло и какао масло необходимо растопить на водяной бане. Дно чашки, в которой находится масло, не должно касаться горячей воды. Затем растопленное масло соедините с оставшейся печеной тыквой и бананом и пробейте погружным блендером, пока не получите массу похожую на крем. Добавьте кокосовую муку и замесите «тесто».

Теперь, примерно половину этой массы ровным слоем разложите поверх орехового слоя в разъемной форме.

Полезный торт с орехами, семечками, сухофруктами и тыквой без выпечки

Положите корж-льдину из пюре и затем – оставшуюся кокосовую массу. Как можно лучше разровняйте верх ложкой или силиконовой лопаткой.

Полезный торт с орехами, семечками, сухофруктами и тыквой без выпечки

Из отложенной ореховой массы скатайте круглые конфеты, обваляйте их в кокосовой муке и положите на торт. Посыпьте его кокосовой стружкой, орехами, семечками и сухофруктами. Проявите фантазию, сделайте полезный торт нарядным.

Поставьте торт застывать в холодильник на 5 часов после чего снимите форму и подавайте к столу.

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