Полезный торт с орехами, семечками, сухофруктами и тыквой без выпечки

Этот невероятно вкусный полезный торт с орехами, семечками и сухофруктами – один из наших любимых десертов. Он готовится без муки, сахара и глютена. Конечно, диетическим его не назовешь, но один кусочек такого десерта вам точно не навредит.

Грецкие орехи необходимо тщательно перебрать. Те, что поражены черными пятнами, нужно выбросить – горькие, они испортят вкус торта.

Торт получится действительно полезным, если использовать сырые орехи и семечки. Они содержат больше витаминов и микроэлементов. Обдайте их кипятком, промойте и обсушите. Лучше это делать заранее.

Блюда, в составе которых входит размоченный изюм, хранят не больше двух дней в холодильнике, так как он быстро начинает бродить.

Ингредиенты:

грецкий орех – 50 г

семечки подсолнечника – 40 г

семечки тыквы – 15 г

изюм — 40 г

тыква — 450 г (можно заменить на банан, манго, хурму)

цедра апельсина — 1/4 ч ложки

мед — 1 ст ложка

кокосовое масло — 50 г

кокосовая мука — 50 г (можно перемолоть кокосовую стружку)

какао масло — 20 г

банан — 80 г

кардамон — щепотка

соль — щепотка

КБЖУ на 100 грамм: 231.08 / 4.6 / 17.01 / 16.76

Как готовить полезный торт:

Тыкву (лучше брать мускусную, она слаще) нарежьте кубиком 2х2 см и запеките в духовке или в мультиварке до мягкого состояния.

Если будете готовить из банана, манго или хурмы, то их запекать не надо.

Изюм обдайте кипятком и замочите в питьевой воде на 3 часа, затем слейте воду и обсушите сухофрукты.

Приготовьте разъемную форму 16 см и еще одну форму с диаметром, на 1-1,5 см меньше чем та, в которой будем собирать торт.

Половину всей запеченной тыквы превратите в пюре толкушкой для картофеля. Добавьте к ней мед и цедру апельсина, равномерно распределите пюре в форме меньшего диаметра и отправьте в морозилку на 3-4 часа. Должен получиться корж-льдина.

Заготовленные грецкие орехи, семечки тыквы и подсолнечника переложите в блендер с S-образным лезвием и перебейте до состояния мелкой крошки.

Добавьте к ним размоченный изюм, молотый кардамон и соль.

В итоге должна получиться липкая масса, которую надо ровным слоем распределить по дну формы. Немного ореховой массы надо отложить, чтобы сделать шарики чтобы оформит наш полезный торт.

Будет очень удобно, если дно в разъемной форме заменить на специальную подложку из золотистого ламинированного картона, которые продаются в магазинах для кондитеров. Потом останется только снять бортики, а торт уже будет на подложке, на которой можно его подавать.

Кокосовое масло и какао масло необходимо растопить на водяной бане. Дно чашки, в которой находится масло, не должно касаться горячей воды. Затем растопленное масло соедините с оставшейся печеной тыквой и бананом и пробейте погружным блендером, пока не получите массу похожую на крем. Добавьте кокосовую муку и замесите «тесто».

Теперь, примерно половину этой массы ровным слоем разложите поверх орехового слоя в разъемной форме.

Положите корж-льдину из пюре и затем – оставшуюся кокосовую массу. Как можно лучше разровняйте верх ложкой или силиконовой лопаткой.

Из отложенной ореховой массы скатайте круглые конфеты, обваляйте их в кокосовой муке и положите на торт. Посыпьте его кокосовой стружкой, орехами, семечками и сухофруктами. Проявите фантазию, сделайте полезный торт нарядным.

Поставьте торт застывать в холодильник на 5 часов после чего снимите форму и подавайте к столу.