Четыре вкуса

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Улетное блюдо из копченой скумбрии

Из скумбрии можно сделать интересный пашет. Он отлично подойдет для повседневного меню. Подавать его можно к завтраку или для перекуса. Паштет получается нежным с приятным сливочным вкусом. Он точно придется по вкусу вашим домашним.

Необходимые продукты

  • 1 копченая скумбрия
  • 200 грамм моркови
  • 2 плавленных сырка
  • 150 грамм сливочного масла

Начинаем приготовление

  1. Берем скумбрию и отделяем филе от костей. Затем удаляем шкурку и нарезаем мякоть крупными кусочками.
  2. Морковь отвариваем до мягкого состояния, остужаем и очищаем от кожуры.
  3. Сыр немного замораживаем, а потом пропускаем через мясорубку.
  4. Рыбное филе и морковь также пропускаем через мясорубку.
  5. Все продукты перекладываем в миску, добавляем размягченное сливочное масло и перемешиваем.
  6. Готовую закуску перекладываем в баночку и ставим в холодильник. Хранить в таком состоянии ее можно около 7 дней.

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Улетное блюдо из копченой скумбрии

Приятного аппетита!

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