Улетное блюдо из копченой скумбрии

Из скумбрии можно сделать интересный пашет. Он отлично подойдет для повседневного меню. Подавать его можно к завтраку или для перекуса. Паштет получается нежным с приятным сливочным вкусом. Он точно придется по вкусу вашим домашним.
Необходимые продукты
- 1 копченая скумбрия
- 200 грамм моркови
- 2 плавленных сырка
- 150 грамм сливочного масла
Начинаем приготовление
- Берем скумбрию и отделяем филе от костей. Затем удаляем шкурку и нарезаем мякоть крупными кусочками.
- Морковь отвариваем до мягкого состояния, остужаем и очищаем от кожуры.
- Сыр немного замораживаем, а потом пропускаем через мясорубку.
- Рыбное филе и морковь также пропускаем через мясорубку.
- Все продукты перекладываем в миску, добавляем размягченное сливочное масло и перемешиваем.
- Готовую закуску перекладываем в баночку и ставим в холодильник. Хранить в таком состоянии ее можно около 7 дней.
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Приятного аппетита!
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