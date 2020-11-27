Улетное блюдо из копченой скумбрии

Из скумбрии можно сделать интересный пашет. Он отлично подойдет для повседневного меню. Подавать его можно к завтраку или для перекуса. Паштет получается нежным с приятным сливочным вкусом. Он точно придется по вкусу вашим домашним.

Необходимые продукты

1 копченая скумбрия

200 грамм моркови

2 плавленных сырка

150 грамм сливочного масла

Начинаем приготовление

Берем скумбрию и отделяем филе от костей. Затем удаляем шкурку и нарезаем мякоть крупными кусочками. Морковь отвариваем до мягкого состояния, остужаем и очищаем от кожуры. Сыр немного замораживаем, а потом пропускаем через мясорубку. Рыбное филе и морковь также пропускаем через мясорубку. Все продукты перекладываем в миску, добавляем размягченное сливочное масло и перемешиваем. Готовую закуску перекладываем в баночку и ставим в холодильник. Хранить в таком состоянии ее можно около 7 дней.

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Приятного аппетита!