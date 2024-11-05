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Четыре вкуса

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Рецепт салата «Любимчик»

Фото к рецепту: Салат любимчик

Ингредиенты

  • куриный стейк (карбонад) - 2 шт.
  • сыр твердый - 150 г
  • апельсин (не большой) - 2 шт.
  • пекинская капуста - 0.5 шт.
  • чернослив - 15 шт.
  • чеснок - 1 зубчик
  • майонез - 3- 4 ст.л.
  • соль

Рецепт приготовления

Куриный стейк отварить до готовности в подсоленной воде.

Удалить косточки и кожицу, нарезать на кубики.

Половину головки пекинской капусты нарезать произвольно.

Сыр твердый натереть или нарезать средней соломкой.

Чернослив нарезать на кубики.

Апельсин очистить, удалить косточки и пленку и нарезать на кубики.

В глубокой миске смешать все продукты, добавить измельченный чеснок, соль по вкусу, майонез.

Все перемешать.

Выложить на блюдо для подачи.

Кушать подано!

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