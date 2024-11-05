Рецепт салата «Любимчик»

Ингредиенты
- куриный стейк (карбонад) - 2 шт.
- сыр твердый - 150 г
- апельсин (не большой) - 2 шт.
- пекинская капуста - 0.5 шт.
- чернослив - 15 шт.
- чеснок - 1 зубчик
- майонез - 3- 4 ст.л.
- соль
Рецепт приготовления
Куриный стейк отварить до готовности в подсоленной воде.
Удалить косточки и кожицу, нарезать на кубики.
Половину головки пекинской капусты нарезать произвольно.
Сыр твердый натереть или нарезать средней соломкой.
Чернослив нарезать на кубики.
Апельсин очистить, удалить косточки и пленку и нарезать на кубики.
В глубокой миске смешать все продукты, добавить измельченный чеснок, соль по вкусу, майонез.
Все перемешать.
Выложить на блюдо для подачи.
Кушать подано!
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