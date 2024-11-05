Рецепт салата «Любимчик»

Куриный стейк отварить до готовности в подсоленной воде.

Удалить косточки и кожицу, нарезать на кубики.

Половину головки пекинской капусты нарезать произвольно.

Сыр твердый натереть или нарезать средней соломкой.

Чернослив нарезать на кубики.

Апельсин очистить, удалить косточки и пленку и нарезать на кубики.

В глубокой миске смешать все продукты, добавить измельченный чеснок, соль по вкусу, майонез.

Все перемешать.

Выложить на блюдо для подачи.

Кушать подано!