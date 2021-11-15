Четыре вкуса

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Осетинские пироги с картофелем и сыром

Фото к рецепту: Осетинские пироги с сыром и картофелем

Ингредиенты

тесто:

мука - 500 гр.

соль - 1 ч.л.

сахар - 1 ч.л.

сухие дрожжи - 1 пакетик (от 7 до 11 гр. в зависимости от производителя)

вода комнатной температуры - примерно 400 мл.

растительное масло - 50 мл.

начинка:

картофель отварной - 500 гр.

адыгейский сыр или сыр сулугуни - 500 гр.

сливочное масло - 100 гр.

соль - (добавлять если сыр слабосоленый)

Рецепт приготовления

Тесто для пирога:

Просеять 500 грамм муки в миску для замешивания теста.

Добавить в муку сухие дрожжи (высыпаем одной горкой).

Поверх дрожжей высыпать 1 чайную ложку сахара.

Добавить в муку 1 чайную ложку соли.

Перемешать.

Добавить воду комнатной температуры (в зависимости от муки воды уйдет от 350 до 450 мл.).

После добавления воды замешать тесто.

Вымешивать лопаткой примерно 7 минут.

Далее постепенно добавляем 50 мл. растительного масла (за 2-3 раза) и продолжаем вымешивать тесто еще 3-5 минут руками.

Тесто должно получиться подвижной консистенции (примерно как творог со сметаной - не жидкая, но и не забитое мукой).

Накрыть емкость пищевой пленкой и оставить на 40-60 минут в теплом месте.

После того, как тесто "подошло", его нужно обмять.

Снова накрыть емкость пищевой пленкой и оставить еще примерно на 40 минут.

Полученное тесто еще раз "обмять" и разделить на 3 (три) части.

Для приготовления начинки:

Отварить картофель.

Натереть на крупной терке сыр (мы использовали соленый сулугуни и слабосоленый адыгейский сыр.

Но по сути сыр можно использовать любой рассольный сыр).

Отварной картофель растолочь.

Добавить сливочное масло (картофельное пюре можно сделать любым привычным способом - с молоком, на воде. просто с маслом и т.д.).

Добавить в картофельное пюре натертый сыр.

Перемешать.

Если сыр слабосоленый, то досолить полученную массу по вкусу.

Разделить начинку на 3 (три) части (удобнее всего сформировать 3 шарика).

Формируем пирог:

Из каждой части теста сформировать лепешку (примерно 25 см).

Выложить в центр начинку (1 шарик).

В идеале начинки должно быть больше по объему, чем теста, или столько же.

Собрать тесто, защепив сверху.

Присыпая немного муки на коврик.

Необходимо растянуть лепешку с картофельной начинкой до толщины 5-10 мм. (чем тоньше, тем вкуснее).

Для удобства, после того как лепешку растянули примерно до 25 - 30 см., перекладываем ее на пергаментную бумагу и продолжаем растягивать.

Уложить полученную лепешку на противень.

Выпекать при максимальной температуре примерно 10-12 минут.

Готовый пирог обильно смазать сливочным маслом.

Сложить пироги стопкой.

Разрезаем осетинские пироги сложенные друг на друга (при резке пироги не крутить!!!).

Кушать подано!

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