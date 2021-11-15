Осетинские пироги с картофелем и сыром

Ингредиенты
тесто:
мука - 500 гр.
соль - 1 ч.л.
сахар - 1 ч.л.
сухие дрожжи - 1 пакетик (от 7 до 11 гр. в зависимости от производителя)
вода комнатной температуры - примерно 400 мл.
растительное масло - 50 мл.
начинка:
картофель отварной - 500 гр.
адыгейский сыр или сыр сулугуни - 500 гр.
сливочное масло - 100 гр.
соль - (добавлять если сыр слабосоленый)
Рецепт приготовления
Тесто для пирога:
Просеять 500 грамм муки в миску для замешивания теста.
Добавить в муку сухие дрожжи (высыпаем одной горкой).
Поверх дрожжей высыпать 1 чайную ложку сахара.
Добавить в муку 1 чайную ложку соли.
Перемешать.
Добавить воду комнатной температуры (в зависимости от муки воды уйдет от 350 до 450 мл.).
После добавления воды замешать тесто.
Вымешивать лопаткой примерно 7 минут.
Далее постепенно добавляем 50 мл. растительного масла (за 2-3 раза) и продолжаем вымешивать тесто еще 3-5 минут руками.
Тесто должно получиться подвижной консистенции (примерно как творог со сметаной - не жидкая, но и не забитое мукой).
Накрыть емкость пищевой пленкой и оставить на 40-60 минут в теплом месте.
После того, как тесто "подошло", его нужно обмять.
Снова накрыть емкость пищевой пленкой и оставить еще примерно на 40 минут.
Полученное тесто еще раз "обмять" и разделить на 3 (три) части.
Для приготовления начинки:
Отварить картофель.
Натереть на крупной терке сыр (мы использовали соленый сулугуни и слабосоленый адыгейский сыр.
Но по сути сыр можно использовать любой рассольный сыр).
Отварной картофель растолочь.
Добавить сливочное масло (картофельное пюре можно сделать любым привычным способом - с молоком, на воде. просто с маслом и т.д.).
Добавить в картофельное пюре натертый сыр.
Перемешать.
Если сыр слабосоленый, то досолить полученную массу по вкусу.
Разделить начинку на 3 (три) части (удобнее всего сформировать 3 шарика).
Формируем пирог:
Из каждой части теста сформировать лепешку (примерно 25 см).
Выложить в центр начинку (1 шарик).
В идеале начинки должно быть больше по объему, чем теста, или столько же.
Собрать тесто, защепив сверху.
Присыпая немного муки на коврик.
Необходимо растянуть лепешку с картофельной начинкой до толщины 5-10 мм. (чем тоньше, тем вкуснее).
Для удобства, после того как лепешку растянули примерно до 25 - 30 см., перекладываем ее на пергаментную бумагу и продолжаем растягивать.
Уложить полученную лепешку на противень.
Выпекать при максимальной температуре примерно 10-12 минут.
Готовый пирог обильно смазать сливочным маслом.
Сложить пироги стопкой.
Разрезаем осетинские пироги сложенные друг на друга (при резке пироги не крутить!!!).
Кушать подано!
Свежие комментарии